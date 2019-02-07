Криптовалюта Telegram оценивается в 29,5 миллиардов долларов

Один Gram данной криптовалюты к концу 2019 года будет стоить 5,9 долларов. Уже известно, что базой для валютных торгов станет блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON). Специалисты Telegram говорят о том, что TON сможет обрабатывать запросы быстрее, чем Bitcoin или Ethereum. Она будет доступна пользователям мессенджеров, а скорость транзакций сравнится со скоростью платежей с Mastercard и Visa, подчеркивают разработчики.