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Криптовалюта Telegram оценивается в 29,5 миллиардов долларов

7 февраля 2019, 13:17
Фото: pxhere.com
По оценкам аналитиков, общая стоимость будущей криптовалюты Telegram может составить в конце 2019 года 29,5 миллиардов долларов.

Об этом стало известно 6 февраля, информирует газета «Известия».

Один Gram данной криптовалюты к концу 2019 года будет стоить 5,9 долларов. Уже известно, что базой для валютных торгов станет блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON). Специалисты Telegram говорят о том, что TON сможет обрабатывать запросы быстрее, чем Bitcoin или Ethereum. Она будет доступна пользователям мессенджеров, а скорость транзакций сравнится со скоростью платежей с Mastercard и Visa, подчеркивают разработчики.

Для реализации данного проекта основатель Telegram Павел Дуров привлек 1,7 миллиардов долларов инвестиций.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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