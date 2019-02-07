Глава “Сухого”: техника России соответствует мировым стандартам

Практические испытания состоялись с использованием полнопилотажного тренажера самолета SSJ100.
Как пишет bel.ru, эта модель лайнера традиционно получает высокие оценки от действующих пилотов, отмечающих легкость управления судном и эргономическую кабину. По словам президента компании “Гражданские самолеты Сухого” Александра Рубцова, конкурс в очередной раз доказал, что отечественная техника соответствует мировым стандартам в плане удобства, маневренности и легкости пилотирования.
Конкурс 2018 года уникален тем, что его проводили с использованием полнопилотажного тренажера SSJ100, установленного на базе Ульяновского института гражданского авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева (УИ ГА) еще в 2012 году. Тренажер на 100% соответствует международным требованиям, которые предъявляются к полнопилотажным тренажерам и идентичен трем другим, которые применяются в ходе подготовки на тип SSJ100.
Разработка тренажера для УИ ГА стала результатом кооперации производителей России, где компания “Гражданские самолеты Сухого” взяла на себя функции по поставке и интеграции макета кабины лайнера с полным комплектом бортового оборудования и вычислительного комплекса. Специальное программное обеспечение моделировало динамику полета самолета и работу всех его систем.
Помимо всего, компания обеспечила поставку и внедрение систем генерации изображений закабинного пространства с применением ПО “Аврора” и систему имитации акустических шумов, которую создала компания “Транзас”. В качестве общего интегратора проекта выступила компания ЦНТУ “Динамика”. Для “Гражданских самолетов Сухого” участие в проекте создания тренажера SSJ100 для УИ ГА стало новым шагом в развитии компетенций по разработке полнопилотажных тренажеров, а также расширило возможности обучения пилотов SSJ100. Ранее компания вместе с L-3 LINK S&T создала тренажеры, которые установили в Венеции и в учебных центрах ГСС в городе Жуковском.