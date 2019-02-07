Глава “Сухого”: техника России соответствует мировым стандартам

Помимо всего, компания обеспечила поставку и внедрение систем генерации изображений закабинного пространства с применением ПО “Аврора” и систему имитации акустических шумов, которую создала компания “Транзас”. В качестве общего интегратора проекта выступила компания ЦНТУ “Динамика”. Для “Гражданских самолетов Сухого” участие в проекте создания тренажера SSJ100 для УИ ГА стало новым шагом в развитии компетенций по разработке полнопилотажных тренажеров, а также расширило возможности обучения пилотов SSJ100. Ранее компания вместе с L-3 LINK S&T создала тренажеры, которые установили в Венеции и в учебных центрах ГСС в городе Жуковском.