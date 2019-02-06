Выгодный пластик: Как совместить дебет и кредит

Современный ритм жизни приводит к быстрой смене потребностей. И, чтобы удовлетворить все запросы клиента, банки придумывают все новые и новые финансовые продукты. Рядовой потребитель может запутаться, какие банковские продукты ему действительно нужны, а какие лишним грузом оттягивают карман.
Однако без некоторых финансовых инструментов уже сложно представить взрослого работающего человека, например, без дебетовой и кредитной банковских карт. Задачи они выполняют разные, и тяжело разобраться, чему же все-таки отдать предпочтение. А может быть, необходимы оба этих продукта? Поговорим о плюсах и минусах обоих продуктов.
Кредитная карта
Многие сталкивались с ситуацией, когда определенная сумма денег может потребоваться незамедлительно, а на руках ее нет. Сломался холодильник, отлетело колесо или случилась серьезная болезнь, а вся зарплата уже поделена и распланирована на обязательные траты. Если нужно «перехватить» необходимую сумму до зарплаты, а беспокоить друзей и родственников не хочется, на помощь приходит кредитная карта. Но она может стать как палочкой-выручалочкой, так и «камнем на шее» в неумелых руках.
В первую очередь, поговорим о плюсах кредитки.
Минусы.
Дебетовая карта
Дебетовые карты прочно поселились в карманах россиян. Зарплаты и пенсии сейчас приходят на специально выпущенный для этого пластик, карты заводят даже детям. Однако «голая» зарплатная карта не имеет дополнительных бонусов, и все чаще клиенты банков имеют при себе две карты. Одну – зарплатную, и вторую – дебетовую, с которой удобно расплачиваться, делать переводы, получать бонусы и копить проценты на остаток на счете.
Плюсы дебетовой карты
Минусы дебетовой карты
Как мы видим, любой пластик имеет как плюсы, так и минусы. Чтобы свести минусы к минимуму, а плюсы увеличить до максимума, удобно иметь сразу две карты: кредитную и дебетовую. На рынке уже существует такое универсальное предложение. Уральский банк реконструкции и развития проводит акцию: оформляя в салоне кредитную карту с льготным периодом 120 дней, клиент бонусом к ней получает дебетовую карту «Максимум» без годовой комиссии за обслуживание. Таким образом, можно тратить деньги с кредитной карты с льготным периодом и не платить за это проценты, а также копить проценты на остаток на дебетовой карте и получать 10%-ный кешбэк за покупки определенных категорий товаров и 1% за остальные покупки.