Выгодный пластик: Как совместить дебет и кредит

Как мы видим, любой пластик имеет как плюсы, так и минусы. Чтобы свести минусы к минимуму, а плюсы увеличить до максимума, удобно иметь сразу две карты: кредитную и дебетовую. На рынке уже существует такое универсальное предложение. Уральский банк реконструкции и развития проводит акцию: оформляя в салоне кредитную карту с льготным периодом 120 дней, клиент бонусом к ней получает дебетовую карту «Максимум» без годовой комиссии за обслуживание. Таким образом, можно тратить деньги с кредитной карты с льготным периодом и не платить за это проценты, а также копить проценты на остаток на дебетовой карте и получать 10%-ный кешбэк за покупки определенных категорий товаров и 1% за остальные покупки.