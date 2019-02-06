В Нефтекамске власти попытаются спасти заброшенный интернат в центре города

Здание, построенное еще в 1964 году, было ликвидировано в 2013 году. За пять с лишним лет оно пришло в полный упадок, огромная территория с пристроем и хозблоками заросла бурьяном, сугробами, здесь можно встретить крупных бродячих собак и пустые пивные бутылки.