В Нефтекамске власти попытаются спасти заброшенный интернат в центре города

Корреспондент Медиакорсети побывала в здании заброшенного интерната и своими глазами увидела полную разруху в некогда функционирующем образовательном учреждении.
Здание, построенное еще в 1964 году, было ликвидировано в 2013 году. За пять с лишним лет оно пришло в полный упадок, огромная территория с пристроем и хозблоками заросла бурьяном, сугробами, здесь можно встретить крупных бродячих собак и пустые пивные бутылки.
При этом в здание, никем не охраняемое, можно запросто проникнуть. Рядом находится начальная школа. Дети также легко могут пройти через дырки в заборе и быть предоставленными сами себе в заброшенном здании, полном разбитого стекла и строительного мусора.
Как удалось выяснить, в настоящее время все имущество находится в собственности муниципалитета, до этого оно было республиканским.
Еще в 2017 году тогдашний премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов подписал документ о реконструкции бывшей школы.
В ней планировалось провести комплексный ремонт, воссоздать учебные залы, столовую, теплый переход между учебными и спальнями корпусами. Но ситуация не менялась.
В конце прошлого года дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. По словам Лидии Латыповой, замглавы администрации Нефтекамска по финансовым вопросам, в августе 2018-го начаты проектные работы стоимостью в 4 млн рублей.
Специалисты оценят стоимость ремонта и изношенность здания. Свою работу чиновникам они представят 1 марта 2019 года.
По словам и.о. главы Нефтекамска Забира Габдуллина, в планах у городских чиновников провести грандиозный ремонт, найти на это деньги и открыть здесь корпус первой гимназии.
Пока что территория, находящаяся в шаговой доступности от школы и многоэтажек, никем не охраняется и становится приютом для досуга городских маргиналов.