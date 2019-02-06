Трамп считает возможным заключить новое соглашение о РСМД

Действия старого соглашения было приостановлено Москвой и Вашингтоном в минувшую субботу. Об этом пишет RNS.
Процесс выхода из договора с Россией США завершат примерно через шесть месяцев. Причиной разрыва старого соглашения о РСМД стало невыполнение Россией его положений, сказал Трамп.
Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва признала свою вину. Речь идет об испытаниях Минобороны РФ ракеты 9М729, дальность действия которой нарушает пункты ДРСМД.
Второго февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва также выходит из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский лидер даже анонсировал начало разработку новых гиперзвуковых ракет наземного базирования средней дальности действия.
Накануне Трамп предложил разработать новый договор о ракетах средней и меньшей дальности. К соглашению смогут присоединиться Китай и другие страны.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексея Пушкова, слова президента США не нужно воспринимать всерьез. Якобы они ничего не значат.
Российский чиновник укорил Трампа в том, что тот не смог договориться даже «с одной страной» - Россией. Также Пушков обвинил главу Белого дома в запуске новой гонки ядерных вооружений.
Напомним, США и СССР заключили ДРСМД в 1987 году. Стороны обязались не производить и не испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, дальность поражения которых варьируется от 500 до 5 500 километров.