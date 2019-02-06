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Трамп объявил о борьбе США с торговыми маневрами Китая

6 февраля 2019, 11:48
Фото: kremlin.ru
По словам американского президента Дональда Трампа, необходимо положить конец несправедливым торговым приемам со стороны Китая по отношению к США.

Эта речь была произнесена лидером государства во время обращения к конгрессу, информирует газета «Известия» 6 февраля.

Трамп отметил, что предстоящая сделка с Китаем должна также сократить торговый дефицит США и защитить существующий объем рабочих мест.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами началась в июле 2018 года после того, как страны ввели взаимные 25-процентные торговые пошлины. В сентябре того же года пошлины на ввоз товаров из Китая объемом свыше 200 миллиардов долларов в год снизились до 10%. Пекин в свою очередь ввел тарифы размером 5-10% на импорт американских товаров объемом 60 миллиардов долларов в год.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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