Трамп объявил о борьбе США с торговыми маневрами Китая

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами началась в июле 2018 года после того, как страны ввели взаимные 25-процентные торговые пошлины. В сентябре того же года пошлины на ввоз товаров из Китая объемом свыше 200 миллиардов долларов в год снизились до 10%. Пекин в свою очередь ввел тарифы размером 5-10% на импорт американских товаров объемом 60 миллиардов долларов в год.