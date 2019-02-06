Роспотребнадзор назвал источник заражения детей норовирусом в Уфе

Напомним, ребята приехали в Уфу для участия в олимпиаде по биологии. Их поселили в отель «Амакс Турист». 24 января дети были доставлены в инфекционную столичную клиническую больницу №4 с подозрением на кишечную инфекцию. Врачи выявили у них норовирус.