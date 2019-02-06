Роспотребнадзор назвал источник заражения детей норовирусом в Уфе

Источником заражения норовирусом 12 школьников и одного преподавателя является сотрудник ресторана, после обеда в котором дети попали в больницу. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора в РБ.
Напомним, ребята приехали в Уфу для участия в олимпиаде по биологии. Их поселили в отель «Амакс Турист». 24 января дети были доставлены в инфекционную столичную клиническую больницу №4 с подозрением на кишечную инфекцию. Врачи выявили у них норовирус.
Со слов заболевших, он ели винегрет в ресторане отеля, поэтому поначалу врачи предположили, что вирус попал в их организм через зараженные продукты.
Были взяты пробы блюд и анализы у персонала ресторана. В итоге РНК-норовирус был обнаружен у одного из сотрудников пищеблока. Помимо этого, в пяти продуктах эксперты нашли кишечные бактерии.