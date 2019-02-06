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Роспотребнадзор назвал источник заражения детей норовирусом в Уфе

6 февраля 2019, 05:50
Фото: pixabay.com
Оказалось, что носителем вируса является сотрудник ресторана.

Источником заражения норовирусом 12 школьников и одного преподавателя является сотрудник ресторана, после обеда в котором дети попали в больницу. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора в РБ.

Напомним, ребята приехали в Уфу для участия в олимпиаде по биологии. Их поселили в отель «Амакс Турист». 24 января дети были доставлены в инфекционную столичную клиническую больницу №4 с подозрением на кишечную инфекцию. Врачи выявили у них норовирус.

Со слов заболевших, он ели винегрет в ресторане отеля, поэтому поначалу врачи предположили, что вирус попал в их организм через зараженные продукты.

Были взяты пробы блюд и анализы у персонала ресторана. В итоге РНК-норовирус был обнаружен у одного из сотрудников пищеблока. Помимо этого, в пяти продуктах эксперты нашли кишечные бактерии.

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#Новости#Вирус#Татьяна Майорова,#Общество
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