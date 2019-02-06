Популярный рэпер Децл умер не от наркотиков - СМИ

Экспертиза показала, что российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер не от злоупотребления запрещенными веществами, сообщили «Новые Известия».
Децл скончался в Ижевске 3 февраля в одном из ночных клубов от остановки сердца. Ему было 35 лет. Сразу же пошли разговоры о том, что тут не обошлось без наркотиков. Но после проведения экспертиз выяснилось, что это не так.
По словам источника в силовых структурах Удмуртии, «предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено», передает ТАСС.