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Названы самые дорогостоящие районы проживания в мире

6 февраля 2019, 11:57
Фото: pxhere.com
Эксперты составили рейтинг самых престижных районов для проживания в мире. Для этого ими была оценена стоимость жилья, находящегося рядом с 20 известными достопримечательностями.

В ходе исследования цена на недвижимость, расположенную в радиусе полутора километров, сравнивалась с ценой на аналогичные дома и квартиры, расположенные в отдалении от этих мест, информирует газета «Известия».

Лидером рейтинга стало жильё, расположенное вблизи Голливудских холмов со знаменитой надписью Hollywood в США. Средняя цена недвижимости здесь равна полутора миллионам долларов, что на 1057% выше цен на дома в других районах Лос-Анджелеса.

Второе место занимают квартиры, расположенные в Дубае (ОАЭ) по соседству с самым высоким в мире зданием, Бурдж-Халифа. Жилье в этих домах обойдется примерно в миллион долларов, что на 687% дороже, чем в других районах города.

На третьем месте - недвижимость рядом с обелиском Вашингтону в США. Стоимость жилья в этом районе достигает 2,5 миллионов долларов, что дороже жилья в других частях города на 678%.

В десятку достопримечательностей, жилье недалеко от которых стоит намного больше, чем в среднем по городу, вошли: Оперный театр в Сиднее, Австралия (разница в цене 459%), Эйфелева башня в Париже, Франция (334%), мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, США (264%) и музей Гуггенхейма в Бильбао, Испания (171%).

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