Названы самые дорогостоящие районы проживания в мире

В десятку достопримечательностей, жилье недалеко от которых стоит намного больше, чем в среднем по городу, вошли: Оперный театр в Сиднее, Австралия (разница в цене 459%), Эйфелева башня в Париже, Франция (334%), мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, США (264%) и музей Гуггенхейма в Бильбао, Испания (171%).