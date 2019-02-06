Минкомсвязи не против упростить подтверждение ставки НДС при экспорте

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов сообщил о готовности рассмотреть обращение в рамках компетенции. Об этом пишет RNS.
Мамонов добавил, что АКИТ в первую очередь нужно было направить свои предложения в «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Минпромторг. В распоряжении данных ведомств имеется целый ряд мер для поддержки онлайн-экспортеров.
В вопросе упрощения процедуры подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и услуг последнее слово остается за Федеральной налоговой службой (ФНС). Эксперты именно этого ведомства занимаются внесением изменений процедуру взимания НДС.
Кроме Минкомсвязи АКИТ направило письмо и главе правительства России Дмитрию Медведеву. Авторы документа попросили премьер-министра разрешить безбумажный способ подтверждения нулевой ставки НДС для экспорта товаров и услуг. Речь идет в частности идет о создании единого идентификатора, своего рода фискального чека для автоматизации процедуры подтверждения нулевой ставки НДС. Им смогут пользоваться российские онлайн-ритейлеры, отправляющие товары своим клиентам за границу.
В АКИТ отмечают, что сейчас подтверждать нулевую ставку интернет-магазинам невыгодно. Ведь собирать документы очень затратно. Расходы на это не покрываются компенсационным налогом.