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Минкомсвязи не против упростить подтверждение ставки НДС при экспорте

6 февраля 2019, 11:40
Фото: pxhere.com
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Министерство коммуникаций и связи России предложения по упрощению процедуры подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и услуг.

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов сообщил о готовности рассмотреть обращение в рамках компетенции. Об этом пишет RNS.

Мамонов добавил, что АКИТ в первую очередь нужно было направить свои предложения в «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Минпромторг. В распоряжении данных ведомств имеется целый ряд мер для поддержки онлайн-экспортеров.

В вопросе упрощения процедуры подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и услуг последнее слово остается за Федеральной налоговой службой (ФНС). Эксперты именно этого ведомства занимаются внесением изменений процедуру взимания НДС.

Кроме Минкомсвязи АКИТ направило письмо и главе правительства России Дмитрию Медведеву. Авторы документа попросили премьер-министра разрешить безбумажный способ подтверждения нулевой ставки НДС для экспорта товаров и услуг. Речь идет в частности идет о создании единого идентификатора, своего рода фискального чека для автоматизации процедуры подтверждения нулевой ставки НДС. Им смогут пользоваться российские онлайн-ритейлеры, отправляющие товары своим клиентам за границу.

В АКИТ отмечают, что сейчас подтверждать нулевую ставку интернет-магазинам невыгодно. Ведь собирать документы очень затратно. Расходы на это не покрываются компенсационным налогом.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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