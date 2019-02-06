Минкомсвязи не против упростить подтверждение ставки НДС при экспорте

Кроме Минкомсвязи АКИТ направило письмо и главе правительства России Дмитрию Медведеву. Авторы документа попросили премьер-министра разрешить безбумажный способ подтверждения нулевой ставки НДС для экспорта товаров и услуг. Речь идет в частности идет о создании единого идентификатора, своего рода фискального чека для автоматизации процедуры подтверждения нулевой ставки НДС. Им смогут пользоваться российские онлайн-ритейлеры, отправляющие товары своим клиентам за границу.