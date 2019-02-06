Лавров дал комментарий по поводу слов Трампа о новом договоре вместо ДРСМД

Как пишет газета «Известия», Трамп в тот же день, на выступлении со своим ежегодным обращением к конгрессу США о положении дел в стране, не исключил, что после выхода из ДРСМД Америка начнет разработку нового соглашения по контролю над вооружениями. Документ может включить Китай и другие страны, добавил глава государства.