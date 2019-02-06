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Лавров дал комментарий по поводу слов Трампа о новом договоре вместо ДРСМД

6 февраля 2019, 12:14
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля дал комментарий относительно высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может приступить к разработке нового соглашения вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом он заявил, что Москва не один раз говорила, что не испытывает недостатка в новых инициативах.

Как пишет газета «Известия», Трамп в тот же день, на выступлении со своим ежегодным обращением к конгрессу США о положении дел в стране, не исключил, что после выхода из ДРСМД Америка начнет разработку нового соглашения по контролю над вооружениями. Документ может включить Китай и другие страны, добавил глава государства.

Как отметил Лавров, касаемо ДРСМД Россия все сказала в ответ на голословные обвинения США. Он напомнил, что позицию российской стороны по этому вопросу уже обозначил президент Владимир Путин. А именно, Москва будет поступать зеркально действиям Вашингтона, сказал глава МИД РФ. Министр добавил, что американцы приостановили свое участие в этом договоре. И наша страна сделала аналогичное.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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