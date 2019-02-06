Компания OMV вложила в проект «Северный поток-2» 275 млн евро

Иностранные корпорации подписали договор о долгосрочных инвестициях в проект в объеме 50% от его общей стоимости. Последняя сейчас составляет 9,5 миллиарда евро. Каждый из инвесторов должен вложить в «Северный поток-2» порядка 950 миллионов евро. Однако единственным акционером Nord Stream 2 AG станет «Газпром».