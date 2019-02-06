Компания OMV вложила в проект «Северный поток-2» 275 млн евро

Деньги от OMV поступили по договору об инвестициях в трубопроводный проект Nord Stream 2. Об этом пишет RNS.
Только в четвертом квартале прошлого года австрийский партнер «Газпрома» вложил в возведение «Северного потока-2» 68 миллионов евро.
Подписание договора о финансировании «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 подписала с корпорациями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в середине весны 2017 года. В целом инвесторы согласились вложить в проект 4,75 миллиарда евро.
Иностранные корпорации подписали договор о долгосрочных инвестициях в проект в объеме 50% от его общей стоимости. Последняя сейчас составляет 9,5 миллиарда евро. Каждый из инвесторов должен вложить в «Северный поток-2» порядка 950 миллионов евро. Однако единственным акционером Nord Stream 2 AG станет «Газпром».
В 2017 году инвесторы «Газпрома» направили на прокладку «Северного потока-2» по 324 миллиона евро.
Напомним, что газопровод «Северный поток-2» идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Его протяженность должна составить 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» позволит связать потребителей российского газа из Европы с ресурсной базой.
В начале осени минувшего года Nord Stream 2 приступил к прокладке труб «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Объект должен быть полностью достроен до начала 2020 года.