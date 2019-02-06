mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Компания OMV вложила в проект «Северный поток-2» 275 млн евро

6 февраля 2019, 11:37
Фото: pxhere.com
За минувший год нефтегазовая корпорация OMV (Австрия) вложила в прокладку газопровода «Северный поток-2» 275 миллионов евро.

Деньги от OMV поступили по договору об инвестициях в трубопроводный проект Nord Stream 2. Об этом пишет RNS.

Только в четвертом квартале прошлого года австрийский партнер «Газпрома» вложил в возведение «Северного потока-2» 68 миллионов евро.

Подписание договора о финансировании «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 подписала с корпорациями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в середине весны 2017 года. В целом инвесторы согласились вложить в проект 4,75 миллиарда евро.

Иностранные корпорации подписали договор о долгосрочных инвестициях в проект в объеме 50% от его общей стоимости. Последняя сейчас составляет 9,5 миллиарда евро. Каждый из инвесторов должен вложить в «Северный поток-2» порядка 950 миллионов евро. Однако единственным акционером Nord Stream 2 AG станет «Газпром».

В 2017 году инвесторы «Газпрома» направили на прокладку «Северного потока-2» по 324 миллиона евро.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Его протяженность должна составить 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» позволит связать потребителей российского газа из Европы с ресурсной базой.

В начале осени минувшего года Nord Stream 2 приступил к прокладке труб «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Объект должен быть полностью достроен до начала 2020 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48