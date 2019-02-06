Климкин раскритиковал решение снять с поста главу Минздрава Украины

Накануне Супрун лишилась должности по решению Окружного административного суда города Киева. Об этом пишет RNS.
Иск с требованием снять Супрун с поста министра Здравоохранения Украины подал депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Чиновник указал на двойное гражданство своей коллеги. Кроме этого временные полномочия Супрун, позволяющие ей быть и.о. главы Минздрава, истекли еще месяц назад. Женщина руководила украинским министерством с середины 2016 года.
Между тем Супрун уже поддержали глава правительства Украины Владимир Гройсман, президент страны Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Глава украинского МИД указал на отсутствие прецедентного права в Украине. Он опасается, что такая же участь может постичь и других «и.о.».
Власти страны должны учитывать потребности государства. Нужно встречать реальность лицом, а не закрываться от нее, отметил Климкин.