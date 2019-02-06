Климкин раскритиковал решение снять с поста главу Минздрава Украины

Иск с требованием снять Супрун с поста министра Здравоохранения Украины подал депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Чиновник указал на двойное гражданство своей коллеги. Кроме этого временные полномочия Супрун, позволяющие ей быть и.о. главы Минздрава, истекли еще месяц назад. Женщина руководила украинским министерством с середины 2016 года.