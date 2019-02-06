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Глава ГИБДД Башкирии попросил воздержаться от поездок по трассам М5 и М7

6 февраля 2019, 05:23
Фото: pixabay.com
Это связано со сложными метеоусловиями.

Накануне, 5 февраля, в Башкирии резко начала портиться погода. Как сообщили синоптики, это связано с нашествием на нашу республику обширного фронта атмосферных осадков в виде сильного снега со стороны Татарстана.

Глава Управления ГИБДД республики Динар Гильмутдинов в связи с осложнившимися погодными условиями опубликовал обращение к автомобилистам, попросив их не выезжать без острой необходимости на федеральные трассы М5 и М7, а также воздержаться от поездок на запад республики. Прежде всего, в пути нужно соблюдать скоростной режим и осторожность

При этом руководитель ГИБДД сообщил, что все экипажи ДПС настроены оказывать помощь участникам дорожного движения.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
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