Эксперты Роскачества назвали критерии по выбору утюга

Так, нержавеющая сталь обладает высокой прочностью, долговечностью, а также легко скользит по ткани. Алюминий быстро может покрыться царапинами, но при этом быстро нагревается, легко весит и очищается. Керамика стоит дороже, отличается хрупкостью, однако легко скользит по ткани и быстро чистится. Самым приемлемым вариантом эксперты называют утюги с подошвой из тефлона. Этот материал хорошо защищает одежду от пригорания.