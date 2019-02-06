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Эксперты Роскачества назвали критерии по выбору утюга

6 февраля 2019, 11:46
Фото: pxhere.com
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору качественного парового утюга. Главным фактором при покупке они называют материал его подошвы.

Этот критерий определяет, насколько качественно и быстро будут поглажены вещи, информирует газета «Известия».

Так, нержавеющая сталь обладает высокой прочностью, долговечностью, а также легко скользит по ткани. Алюминий быстро может покрыться царапинами, но при этом быстро нагревается, легко весит и очищается. Керамика стоит дороже, отличается хрупкостью, однако легко скользит по ткани и быстро чистится. Самым приемлемым вариантом эксперты называют утюги с подошвой из тефлона. Этот материал хорошо защищает одежду от пригорания.

Для бытовых целей лучше всего выбирать утюг мощностью в пределах 1500 Вт. Оптимальной скоростью парообразования для прибора считается 25-30 гр/мин. Специалисты подчеркивают, что крупные отверстия для выхода пара должны располагаться у носика подошвы прибора и в её задней части, а мелкие - по остальной поверхности.

При покупке стоит обратить внимание на легкость элементов управления и читаемость настроек для различных тканей. Длина шнура бытового утюга должна быть не менее 2 метров. В комплекте к прибору должны идти инструкция по применению, мерный стакан и насадки для деликатной ткани.

Специалисты Роскачества советуют хотя бы раз в месяц очищать противоизвестковые стержни и два раза в год заменять противоизвестковые кассеты.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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