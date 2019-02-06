mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший зампред правительства Камчатки подозревается в получении взятки

6 февраля 2019, 12:09
Фото: sledcom.ru
Сотрудники следственного комитета подозревают бывшего зампредседателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом стало известно 6 февраля, информирует газета «Известия».

Вторым фигурантом дела является бывший руководитель отдела капитального строительства и капитального ремонта одного из госучреждений края Леонид Минцев.

Следователи установили, что в 2016 году Карпенко и Минцев получили взятку, эквивалентную сумме более миллиона рублей, в виде проведения водоснабжения к своим домам от руководителя коммерческой организации.

Кроме этого, в 2018 году зампред правительства потребовал от этого же руководителя предоставить отделочные материалы, чтобы сделать ремонт в комнате отдыха военной части. Там проходил службу сын Карпенко.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48