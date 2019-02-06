Бывший зампред правительства Камчатки подозревается в получении взятки

Вторым фигурантом дела является бывший руководитель отдела капитального строительства и капитального ремонта одного из госучреждений края Леонид Минцев.
Следователи установили, что в 2016 году Карпенко и Минцев получили взятку, эквивалентную сумме более миллиона рублей, в виде проведения водоснабжения к своим домам от руководителя коммерческой организации.
Кроме этого, в 2018 году зампред правительства потребовал от этого же руководителя предоставить отделочные материалы, чтобы сделать ремонт в комнате отдыха военной части. Там проходил службу сын Карпенко.