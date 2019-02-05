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В «Уфимских инженерных сетях» введена процедура наблюдения

5 февраля 2019, 10:27
Фото: Pixabay
МУП УИС само обратилось в суд с целью признания компании банкротом.

Процедура наблюдения в МУП «Уфимские инженерные сети» введена уже во второй раз, как значится в официальных документах, с целью обеспечения сохранности имущества предприятия-банкрота. Об этом сообщает "КоммерсантЪ-Башкортостан".

Известно, что в суд МУП УИС обратилось само, так как в отношении него возбуждены исполнительные производства на общую сумму 486 млн руб.

При этом компания должна Социнвестбанку порядка 570 млн руб, но банк считает, что предприятие долги способно выплатить, поэтому на судебном процессе выступил против признания компании банкротом.

МУП УИС с 2012 года является основным оператором тепловых сетей в Уфе. С 2016 года предприятие работает с убытками.

Медиакорсеть следит за развитием ситуации.

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