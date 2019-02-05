В России могут запретить каршеринг для граждан младше 25 лет

Парламентарий предложил министру поспособствовать в ведении запрета на пользование каршерингом для россиян младше 25 лет. Об этом пишет RNS.
По мнению Петрова, реализация его инициативы снизит число ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Такие аварии в последнее время происходят все чаще.
Депутат винит во всем бизнесменов. Якобы последние наживаются на россиянах, которые плохо управляют автомобилями. Государство должно защитить своих граждан от их самих, а для этого необходимо поднять минимальный возраст пользователя каршеринга, уверен Петров.
Чиновник считает, что возрастную планку для желающих воспользоваться данной услугой нужно поднять до 25 лет. При этом человек должен иметь стаж вождения автомобилем не менее трех лет.
Сейчас у компаний, предоставляющих услуги каршеринга, нет никаких возрастных ограничений. Они не предъявляют требований к водительскому стажу клиента. Фирмы хотят побыстрее встать на ноги, закрепиться на рынке и расширить свою клиентскую базу. Именно поэтому аварийность на дорогах РФ растет, заявил депутат.