В мэрии Уфы прокомментировали переход школ на пятидневку

Сегодня утром, 5 февраля, на оперативном совещании в городской мэрии прокомментировали, как школы Уфы будут переходить на новый пятидневный режим работы. Напомним, с данной инициативой на прошлой неделе выступил врио главы республики Радий Хабиров.