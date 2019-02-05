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В мэрии Уфы прокомментировали переход школ на пятидневку

5 февраля 2019, 04:26
Фото: Администрация Октябрьского района
Елена Хаффазова напомнила, какие максимальные нагрузки могут ожидать школьников при новом режиме.

Сегодня утром, 5 февраля, на оперативном совещании в городской мэрии прокомментировали, как школы Уфы будут переходить на новый пятидневный режим работы. Напомним, с данной инициативой на прошлой неделе выступил врио главы республики Радий Хабиров.

- Данное предложение получило широкое одобрение родительской общественности, педагогов и руководителей школ. Будут проведены комплексные мероприятия, предстоит скорректировать учебные планы и календарные учебные графики. Безусловно, процесс будет проводиться с учетом здоровьясбережения учащихся. Объем программного материала будет представлен, строго соответствующий стандарту, - отметила Елена Хаффазова, начальник управления образования администрации Уфы.

Максимальный объем нагрузки для первоклашек - 4 урока в день, для 2-4 классов не более 5 уроков, 5-6 классы - 6 уроков, 7-11 - 7 уроков в неделю, напомнила она.

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