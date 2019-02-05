В мэрии Уфы прокомментировали переход школ на пятидневку

Сегодня утром, 5 февраля, на оперативном совещании в городской мэрии прокомментировали, как школы Уфы будут переходить на новый пятидневный режим работы. Напомним, с данной инициативой на прошлой неделе выступил врио главы республики Радий Хабиров.
- Данное предложение получило широкое одобрение родительской общественности, педагогов и руководителей школ. Будут проведены комплексные мероприятия, предстоит скорректировать учебные планы и календарные учебные графики. Безусловно, процесс будет проводиться с учетом здоровьясбережения учащихся. Объем программного материала будет представлен, строго соответствующий стандарту, - отметила Елена Хаффазова, начальник управления образования администрации Уфы.
Максимальный объем нагрузки для первоклашек - 4 урока в день, для 2-4 классов не более 5 уроков, 5-6 классы - 6 уроков, 7-11 - 7 уроков в неделю, напомнила она.