Транспортную реформу в Уфе признали успешной

Самая большая победа – избавление от нелегальных перевозчиков, которых совсем недавно, в середине октября прошлого года, в Уфе насчитывалось около 1400 машин. Почти 700 из них перешли на работу к официальным перевозчикам. Остальные сошли с маршрутов по причине плохого состояния машин, к их числу относятся также многие «ПАЗики» с газовым оборудованием на крыше, внушившие минувшей осенью ужас столичному журналисту Сергею Брилёву во время его прогулки по Уфе месте с Радием Хабировым.