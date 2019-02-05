Транспортную реформу в Уфе признали успешной

Накануне, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии были подведены итоги транспортной реформы, которая проводилась в Уфе на протяжении трех с лишним месяцев.
- Когда мы начинали эту реформу, мы договорились, что в начале февраля подведем итоги и посмотрим, что удалось сделать. Сегодня настало время обсудить эту тему, - такими словами предварил осуждение врио главы республики Радий Хабиров.
При этом он уточнил, что завершить основные работы по транспортной реформе планируется все же к концу 2019 года, но поговорить уже точно есть о чем.
Самая большая победа – избавление от нелегальных перевозчиков, которых совсем недавно, в середине октября прошлого года, в Уфе насчитывалось около 1400 машин. Почти 700 из них перешли на работу к официальным перевозчикам. Остальные сошли с маршрутов по причине плохого состояния машин, к их числу относятся также многие «ПАЗики» с газовым оборудованием на крыше, внушившие минувшей осенью ужас столичному журналисту Сергею Брилёву во время его прогулки по Уфе месте с Радием Хабировым.
В отношении нарушителей правил пассажирских перевозок за все время с середины октября и до конца января было составлено 5607 административных материалов, из которых подавляющее большинство – 5460 – касались технического состояния автобусов и 147 были связаны с отсутствием карт маршрутов у водителей. 80 автобусов были арестованы. По 27 муниципальным маршрутам были прекращены перевозки в связи с отсутствием необходимых документов у предпринимателей.
По данным на сегодняшний день, в Уфе осталось 96 муниципальных маршрутов (до реформы их было 120), их обслуживают 2550 автобусов (ранее их было 3150), в их число входят 260 больших автобусов «Башавтотранса», 2100 маленьких и средних автобусов частных перевозчиков и 190 троллейбусов и трамваев.
Планируется приобрести в течение ближайших пару лет 250 больших автобусов для перевозки пассажиров «Башавтотрансом», первые из них поступят в Уфу на следующей неделе. Ими будут оснащены наиболее напряженные городские автобусные маршруты – например, 51, 51а и 290.
183 малых маршруток будут заменены на автобусы среднего класса. По словам главы Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, с частными перевозчиками ведутся переговоры о необходимости заменить маленькие маршрутки транспортом большей вместимости. Один из перевозчиков уже приобрел 16 автобусов марки Vektor NEXT.
Абсолютно все автобусы будут оформлены в едином стиле, с использованием цветов башкирского триколора. В таком же стиле планируется оформить и остановки общественного транспорта. В 2019 году их в Уфе отремонтируют около двухсот.
В качестве средства оплаты, вероятнее всего, в Уфе появится универсальная транспортная карта по типу московской «Тройки», которая будет действовать на всех видах пассажирского транспорта. Кстати, пилотный проект сейчас уже работает в Стерлитамаке — жители города оплачивают социальной картой проезд в троллейбусах и автобусах. При этом планируется возродить проект «Билет на час», который позволял в течение одного часа пассажиру делать несколько пересадок и не требовал дополнительной оплаты.
К концу текущего года все автобусы должны будут иметь контрольно-кассовые аппараты либо валидаторы и турникеты для безналичной оплаты проезда. Непременным условием также станут приспособления для маломобильных пассажиров. Возраст транспорта не должен превышать 10 лет.
Из 96 автобусных маршрутов в Уфе 66 действуют с регулируемой стоимостью проезда и 30 – с нерегулируемым тарифом – значит, владельцы автобусов могут самостоятельно изменять стоимость проезда. В число 96 маршрутов входят также пригородные – в Шакшу, Затон, Булгаково и т. д. В Уфе также сохранятся 7 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов.
В марте текущего года выйдет закон, по которому пассажирские автобусы должны будут ночью стоять только в специально отведенных местах. Поскольку практически все они оснащены системой ГЛОНАСС, отследить это не составит труда.
Как заверил Тимур Мухаметьянов, ведомство старается быстро реагировать на изменение ситуации. Так, по направлению из Уфы в Иглино и обратно по согласованию с местными властями после удаления с маршрута нелегальных перевозчиков было увеличено число автобусов на оставшихся трех маршрутах.
Что касается остановок, то в Уфе летом прибавится около 200 «умных» остановочных павильонов. Один из них находится для примера на улице Ленина, возле МакДональдса. Он оснащен USB-портами для зарядки гаджетов, информационным табло для уточнения времени подхода автобусов и троллейбусов, а также системой видеонаблюдения и «тревожными кнопками» экстренного вызова полиции для обеспечения безопасности в транспорте и на улицах. Планируется также оснастить павильоны бесплатным Wi-Fi и картами маршрутов.
По итогам обсуждения первые итоги транспортной реформы в Уфе были признаны удовлетворительными.
Но не все так гладко
Вопросы к качеству перевозок все же остаются. Перечислим их.
Немой водитель. Водители по-прежнему не утруждают себя объявлением остановок, хотя обязаны это делать. Пассажиры могут наблюдать это каждый день и на всех видах транспорта.
Непонятное расписание. На многих остановках в Уфе нет четкого расписания движения транспорта. В лучшем случае можно увидеть интервалы движения транспорта. Ждать, когда установят "умные остановки"? Вряд ли горожан удовлетворит то, что на 200 остановках расписание будет, а на остальных - нет. Всего в Уфе сейчас 1190 остановок транспорта.
Логистика маршрутов. Зачастую горожане могут наблюдать такую картину: мимо них проезжают автобусы в одном и том же направлении, даже порой с одинаковыми номерами маршрутов, а нужного им маршрута долго нет. В результате - ненужная конкуренция и полупустые автобусы в одном популярном направлении и неудобства для пассажиров, которые стремятся попасть в нужное им место города по менее популярному маршруту.
Неудобные остановки. Те, кто устанавливал сами установки, в свое время руководствовались какой-то логикой. Но либо она устарела, либо не устраивает людей. В результате кое-где горожане стоят совсем не там, где установлены остановочные павильоны. А в других случаях выстраиваются очереди из маршруток, потому что остановка стоит рядом с перекрестком.
Таким образом, рано говорить о том, что транспортная реформа завершилась или она идет удовлетворительно. Пока остаются пассажиры, недовольные качеством перевозок. Они платят каждый день и вправе ожидать, что за это получат качественную услугу.
Медиакорсеть следит за ситуацией. Напомним, 15 ноября мы провели суточный медиамарафон «Уфалогия.Транспорт», посвященный обсуждению данной проблемы.