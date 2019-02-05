Пушков назвал причины непризнания Гуайдо Украиной

Пушков пояснил, что такой шаг может спровоцировать признанием другими государствами лидером страны по итогам грядущих выборов не Петра Порошенко, если он победит, а его ближайшего конкурента - Юлию Тимошенко, если она организует митинги в стране. Он также отметил высокую вероятность фальсификации голосов во время проведения выборов.