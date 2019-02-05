Пушков назвал причины непризнания Гуайдо Украиной

Пушков пояснил, что такой шаг может спровоцировать признанием другими государствами лидером страны по итогам грядущих выборов не Петра Порошенко, если он победит, а его ближайшего конкурента - Юлию Тимошенко, если она организует митинги в стране. Он также отметил высокую вероятность фальсификации голосов во время проведения выборов.
23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне многочисленных акций протеста против действующих властей объявил себя временным исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали некоторые страны, в том числе США
4 февраля стало известно, что Украина не признала Гуайдо главой Венесуэлы.