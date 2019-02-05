Из чего построить дом в Башкирии

Технологии, как известно, не стоят на месте. Почти 50 лет назад удалось создать материал, обладающий преимущественными характеристиками. Это поризованный керамический блок. Если внимательно вглядеться в уфимские новостройки, то можно заметить, что некоторые из них стали возводить из больших плит, похожих на кирпич. Это и есть керамические блоки. Они вобрали в себя всё лучшее от своего полнотелого «предшественника» и обзавелись рядом собственных уникальных характеристик.