Из чего построить дом в Башкирии

Любое строительство начинается с проекта и расчета сметы. Материал, из которого будет возведено будущее здание, должен быть не только качественным, но и экономичным. Но можно ли получить за небольшие деньги то, что прослужит десятки лет? Мы решили разобраться в этом вопросе и сравнить наиболее популярные сегодня стройматериалы.
При возведении многоэтажных домов и частных коттеджей лидерами являются четыре вида материалов: газобетон, дерево, кирпич и керамический блок. Рассмотрим их по порядку.
Дерево
Этот материал люди использовали с незапамятных времен. Его легко обрабатывать, сооружения возводятся быстро, получаются теплыми и экологичными. Кроме того, деревянные дома сохраняют особую атмосферу уюта. В них летом прохладно, а зимой тепло. Материал, что называется, умеет дышать.
Интересно, что в Европе деревянные дома являются сегодня наиболее престижными. Собственно, и в России мало-помалу возрождается деревянное зодчество. Однако, есть у этого материала один весомый недостаток – он пожароопасен. Только в Башкортостане за последние месяцы произошла волна чудовищных возгораний, в которых пострадали люди. Ко всему прочему, дерево сильно подвержено воздействию грибка, влаги и ультрафиолетовых лучей.
Да, сегодня существует специальные пропитки, которые позволяют снизить эти риски, но, во-первых, они не столь эффективны, как хотелось бы, во-вторых, их применение не вяжется с понятием экологичности, в-третьих, все эти манипуляции увеличивают общую стоимость.
Не смотря на то, что скорость возведения дома из бруса достаточно высока, стоит также учесть такую особенность этого материала, как усадка. Со временем дерево подсыхает, что может сказаться на общей геометрии строения, существует большой риск деформации отделки, появления трещин и щелей в стенах и полу. Поэтому деревянному строению нужно отстояться. В первые 3 месяца процесс усадки протекает наиболее интенсивно, полностью он завершается в срок от 1 до 3 лет. Именно поэтому скорость возведения домов из бруса нельзя считать высокой.
Несмотря на то, что, по статистике, себестоимость деревянного дома примерно на 25% дешевле кирпичного, наше мнение таково: баня из дерева – да, дом – затея непрактичная.
Газобетон
В отличие от дерева, газобетон стал применяться в строительстве лишь с 20-го века. По сути, это искусственный камень с пористой структурой. В его состав входят цемент, кварцевый песок, специализированные газообразователи, а также иногда – известь, гипс и отходы промышленности.
Газобетон обладает низкой теплопроводностью, а значит, отлично защищает от холода. Даже на ощупь такая стена теплая. В условиях средней полосы России стены толщиной 400 мм из газобетона плотностью 500 кг/м3 обеспечивают уровень теплоизоляции, который достигается при строительстве из кирпича с толщиной стен более 1000 мм. Разница в потраченных средствах очевидна.
Ко всему прочему, газобетон обладает хорошей шумоизоляцией и долговечностью. Дома из него строятся быстро и аккуратно. Подобное здание способно прослужить до 100 лет.
Вот только отзывы людей говорят о том, что сооружения из газобетона не только быстро прогреваются, но еще и быстро охлаждаются. Такие дома нуждаются в обязательной и незамедлительной отделке, потому что материал хорошо впитывает ненужную влагу. Экологическая составляющая газобетона также оставляет желать лучшего из-за использования большого разнообразия химических веществ при его производстве.
Есть еще множество других нюансов, думать о которых совершенно не придется, если взять за основу строительства кирпич.
Кирпич
Как и дерево, этот строительный материал существует уже с давних пор. Он стойко выдерживает неблагоприятные воздействия окружающей среды, отличается высокой степенью прочности и долговечности. Согласно официальным данным ГОСТ, кирпичный дом способен простоять без реставрации на протяжении 100-150 лет.
Но и кирпич не идеален. Чтобы дом из него получился теплым, необходимо возводить слишком толстые стены. Это существенно увеличивает нагрузку на фундамент. Чтобы возвести полноценный дом из кирпича, придется потратить немало сил и времени. В общем, выходит не дешево.
Керамический блок
Технологии, как известно, не стоят на месте. Почти 50 лет назад удалось создать материал, обладающий преимущественными характеристиками. Это поризованный керамический блок. Если внимательно вглядеться в уфимские новостройки, то можно заметить, что некоторые из них стали возводить из больших плит, похожих на кирпич. Это и есть керамические блоки. Они вобрали в себя всё лучшее от своего полнотелого «предшественника» и обзавелись рядом собственных уникальных характеристик.
Главные преимущества заключаются в их теплопроводности, прочности, экологичности и, безусловно, экономичности. Один такой блок заменяет до 14 стандартных кирпичей, но имеет такой легкий вес, что его запросто поднимет один строитель.
В результате – значительно ускоряются темпы возведения объектов и снижается нагрузка на фундамент. Поризованный блок является единственным керамическим материалом, который позволяет возводить стены домов толщиной от 38 до 64 см без использования дополнительного утеплителя.
Уфимец Вадим Зиятдинов недавно переехал в собственный дом, который он построил без помощи стройбригад. Мужчина рассказывает, что он очень щепетильно отнесся к выбору основного строительного материала:
- Я считаю, что вовремя разглядел плюсы керамического блока. В то время как многие не были знакомы с этим материалом, я решил сделать на него ставку и остался очень доволен. В одиночку, без особых трудозатрат я быстро поднял двухэтажный дом. Возводить жилье из крупноформатных блоков очень удобно. Заселившись, я понял, что буду значительно экономить на отоплении. Дом хорошо держит тепло, квитанции за газ меня по-настоящему радуют.
Несомненным фактором, выступающим в пользу керамического блока, является то, что в Башкирии действует собственный завод по его производству. Он расположен в селе Толбазы Аургазинского района. Завод «Амстрон», оснащенный современным европейским оборудованием, выпускает керамические блоки под брендом Porikam. В составе – только природные материалы – песок, глина, вода, дерево. Никаких вредных примесей.
Кого-то может испугать, что блоки Porikam требуют особой технологии кладки. На деле же разобраться в этом может любой взрослый мужчина. А при необходимости завод организует «шеф-монтаж» - специалист приедет к вам и даст персональный мастер-класс по укладыванию блоков.
Что касается цены, то стоимость Porikam ниже стоимости аналогичного объема кирпича стандартного размера. Благодаря пазогребневому соединению вертикальных стыков, стены собираются как конструктор, что экономит раствор почти в 4 раза.
Ильшат Хисаметдинов, коммерческий директор Gutenhaus, прокомментировал Медиакорсети особенности этого стройматериала:
- Porikam используем с первых дней существования компании. Этот материал выбрали по нескольким причинам. Во-первых, он каменный, из него получается кирпичный дом. Во-вторых, нас привлекла экономическая целесообразность. И сами блоки стоят дешевле, и эксплуатация таких домов в дальнейшем обходится выгоднее.
- А если вы хотите сэкономить дополнительно, можно приобрести материал уже сейчас, зимой, - добавил он. - Завод предлагает бесплатное хранение до весны и берет на себя затраты по доставке.
Из керамических блоков башкирского производства сегодня строят как частные коттеджи, так и многоквартирные дома: Эко-парк «Сосны», ЖК «Спутник», ЖК «Дубрава», ЖК «Достоевский», ЖК «Биосфера» и многие другие жилые комплексы возведены с помощью блоков «Porikam». А из чего будет построен ваш дом – решать только вам.