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Бывший глава банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей

5 февраля 2019, 11:15
Фото: pxhere.com
В Российской Федерации объявлен в розыск экс-председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич.

Банкира заподозрили в растрате 34 миллиардов рублей. Об этом пишет RNS.

По словам представителя СК РФ Игоря Краснова, его структура приступила к расследованию преступлений бывшего главы банка «Открытие» Евгения Данкевича. Подозреваемый объявлен в розыск. Полицейские считают, что он растратил 34 миллиарда рублей.

К следствию уже подключились сотрудники ФСБ. Сейчас они устанавливают возможных сообщников бывшего главы банка «Открытие».

В СК считают, что в середине позапрошлого года Данкевич, который тогда имел высокую должность в банке, вступил в преступный сговор с «еще не установленными руководителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс»». Последние на тот момент времени были заемщиками банка «Открытие».

Банкир вместе с главами этих компаний выпустил и разместил на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 000 рублей. При этом Данкевич прекрасно понимал, что истинная стоимость облигаций составляет менее 50% их номинала. Глава банка «Открытие» дал указание продавать облигации по полной стоимости. За ценные бумаги банкир получил свыше 34 миллиардов рублей. После этого фирма O1 Group досрочно расплатилась по долгам перед банком «Открытие», подытожил Краснов.

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