Бывший глава банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей

Банкир вместе с главами этих компаний выпустил и разместил на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 000 рублей. При этом Данкевич прекрасно понимал, что истинная стоимость облигаций составляет менее 50% их номинала. Глава банка «Открытие» дал указание продавать облигации по полной стоимости. За ценные бумаги банкир получил свыше 34 миллиардов рублей. После этого фирма O1 Group досрочно расплатилась по долгам перед банком «Открытие», подытожил Краснов.