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Биатлонисты из России прибыли в Канаду на Кубок мира без винтовок

5 февраля 2019, 11:39
Фото: pxhere.com
Участники сборной России по биатлону прилетели на соревнования в Северную Америку без винтовок. Это случилось из-за того, что представители Канады и США не оформили для спортсменов разрешение на ввоз оружия.

Уже известно, что Союз биатлонистов России (СБР) отправит винтовки в пункт проведения соревнований 5 февраля, информирует газета «Известия».

Первый этап Кубка мира состоится в городе Канмор (Канада) с 7 по 11 февраля, а второй - в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 18 февраля.

Сообщается, что россияне узнали об отсутствии лицензий на оружие всего за два часа до вылета сборной. При этом все необходимые документы были переданы принимающей стороне за полтора месяца до вылета.

По словам главы СБР Владимира Драчева, отсутствие оружия не помешает участникам сборной успешно готовиться к соревнованиям. Он отметил, что это даже хорошо: биатлонисты немного отдохнут от стрельбы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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