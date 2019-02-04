В Питере 28-летний байкер из Уфы избил водителя иномарки на глазах у его детей

Мотоциклист подошел к машине и ударил рукой по зеркалу, после нанес удары по левой передней двери и ударил рукой по зеркалу. После, в пылу агрессии, он ударил несколько раз самого водителя иномарки. Все это происходило на глазах у маленьких детей.