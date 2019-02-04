В Питере 28-летний байкер из Уфы избил водителя иномарки на глазах у его детей

Как сообщает Башинформ, мужчина ехал на мотоцикле «Ямаха» по улице Варшавской в Санкт-Петербурге. В какой-то момент он стал препятствием для пути автомобиля Volkswagen Passat.
Мотоциклист подошел к машине и ударил рукой по зеркалу, после нанес удары по левой передней двери и ударил рукой по зеркалу. После, в пылу агрессии, он ударил несколько раз самого водителя иномарки. Все это происходило на глазах у маленьких детей.
- Телесные повреждения не повлекли расстройства здоровья потерпевшего. Продолжая преступные действия, мотоциклист не менее двух раз ударил рукой в область направляющей стекла двери и по левому боковому зеркалу, сломав его. Своими действиями он причинил потерпевшему значительный материальный ущерб, — прокомментировали в прокуратуре Санкт-Петербурга.