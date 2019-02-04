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В Башкирии уволили полицейского после видео с его некорректным поведением на вокзале

4 февраля 2019, 08:25
Фото: Youtube.com
На железнодорожном вокзале поселка Раевский полицейские скинули пожилого мужчину со скамейки.

Вчера, 3 февраля, программа «Вести Башкортостан» опубликовала видео, вызвавшее большой резонанс. На нем видно, как два сотрудника полиции бросили пожилого мужчину со скамейки на пол и прокричали на весь зал: «На улицу пойдешь мерзнуть!».

Как выяснилось, видео было снято еще в начале марта 2017 года. В Управлении транспорта МВД России по ПФО по данному случаю назначили служебную проверку.

- Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина, - сообщили в ведомстве.

- После произошедшего инцидента, запечатлённого на видео, один из сотрудников был уволен из органов внутренних дел, - добавили в Управлении транспорта МВД России по ПФО. - В отношении второго сотрудника проводится служебная проверка.

Материалы проверки направят в следственные органы для принятия процессуального решения. В случае установления вины второго полицейского будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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