В Башкирии уволили полицейского после видео с его некорректным поведением на вокзале

- Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина, - сообщили в ведомстве.