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В Башкирии пятидневку введут уже в четвертой четверти текущего учебного года

4 февраля 2019, 06:44
Фото: Татьяна Майорова / Mkset.ru
Об этом сообщил глава министерства образования республики.

Переход на пятидневную неделю в Башкирии состоится уже с началом четвертой четверти этого учебного года – то есть с 1 апреля. Об этом сообщил телеканал БСТ со ссылкой на исполняющего обязанности министра образования РБ Айбулата Хажина.

Напомним, ввести пятидневку в школах региона предложил врио главы Башкирии Радий Хабиров на прошедшем в Уфе в прошлую пятницу Первом форуме школьного образования «Взлетай». Его предложение поддержали практически все участники форума.

При этом многие решили, что переход на пятидневку состоится не ранее 1 сентября, чтобы педагоги могли скорректировать свои учебные планы. В частности об этом сегодня утром шла речь на оперативке в администрации Сибая. Но Айбулат Хажин решил попробовать сделать это уже с 1 апреля.

В конечном итоге, по его словам, решение о переходе на «пятидневку» будут принимать непосредственно руководство учебных заведений, школьники и их родители.

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