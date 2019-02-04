В Башкирии пятидневку введут уже в четвертой четверти текущего учебного года

При этом многие решили, что переход на пятидневку состоится не ранее 1 сентября, чтобы педагоги могли скорректировать свои учебные планы. В частности об этом сегодня утром шла речь на оперативке в администрации Сибая. Но Айбулат Хажин решил попробовать сделать это уже с 1 апреля.