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В Башкирии мэр Сибая попросил горожан воздержаться от митингов

4 февраля 2019, 07:56
Фото: скриншот видео. / Администрация города Сибай
Рустем Афзалов уверен, что все возникающие вопросы можно решить в рабочем порядке.

Накануне, 3 февраля, глава администрации Сибая Рустем Афзалов в ходе вечернего брифинга обратился к горожанам с просьбой воздержаться от митингов и прочих акций протеста. Призывы к такого рода выступлениям он назвал неправильными.

- Если есть какие-то требования, мы готовы их рассмотреть в рабочем порядке. Все необходимые меры для локализации проблемы принимаются, - сказал Рустем Афзалов. – Каждый житель города может направить свои вопросы в администрацию или прийти на личный прием.

Его реплика объясняется тем, что на протяжении двух предыдущих суток в разных группах соцсетей периодически появлялись обращения горожан с призывами пойти к зданию городской мэрии и устроить митинг. Данные публикации вскоре удалялись.

Напомним, начиная с прошлой пятницы, когда ветер в городе сменил направление с северного на южное и юго-восточное, специалисты лабораторий вновь начали фиксировать превышение ПДК по диоксиду серы. Организованная городскими властями эвакуация также вызвала немало нареканий. Многие жители загазованных районов города самостоятельно уезжали к родственникам.

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