В Башкирии мэр Сибая попросил горожан воздержаться от митингов

- Если есть какие-то требования, мы готовы их рассмотреть в рабочем порядке. Все необходимые меры для локализации проблемы принимаются, - сказал Рустем Афзалов. – Каждый житель города может направить свои вопросы в администрацию или прийти на личный прием.