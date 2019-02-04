В Башкирии мэр Сибая попросил горожан воздержаться от митингов

Накануне, 3 февраля, глава администрации Сибая Рустем Афзалов в ходе вечернего брифинга обратился к горожанам с просьбой воздержаться от митингов и прочих акций протеста. Призывы к такого рода выступлениям он назвал неправильными.
- Если есть какие-то требования, мы готовы их рассмотреть в рабочем порядке. Все необходимые меры для локализации проблемы принимаются, - сказал Рустем Афзалов. – Каждый житель города может направить свои вопросы в администрацию или прийти на личный прием.
Его реплика объясняется тем, что на протяжении двух предыдущих суток в разных группах соцсетей периодически появлялись обращения горожан с призывами пойти к зданию городской мэрии и устроить митинг. Данные публикации вскоре удалялись.
Напомним, начиная с прошлой пятницы, когда ветер в городе сменил направление с северного на южное и юго-восточное, специалисты лабораторий вновь начали фиксировать превышение ПДК по диоксиду серы. Организованная городскими властями эвакуация также вызвала немало нареканий. Многие жители загазованных районов города самостоятельно уезжали к родственникам.