Школам Башкирии рекомендовали объявлять карантин при эпидемии гриппа и ОРВИ

В течение минувшей недели, с 26 января по 3 февраля, в Башкирии гриппом и ОРВИ заболели более 26 тысяч человек, из них 64% - дети, которых больше всего оказалось в возрасте от 3 до 6 лет. При этом в сравнении с предыдущей неделей эпидпорог заболеваемости по республике превышен на 28%..