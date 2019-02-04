Школам Башкирии рекомендовали объявлять карантин при эпидемии гриппа и ОРВИ

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по РБ Евгений Степанов доложил о состоянии эпидемиологической ситуации по гриппу ОРВИ.
В течение минувшей недели, с 26 января по 3 февраля, в Башкирии гриппом и ОРВИ заболели более 26 тысяч человек, из них 64% - дети, которых больше всего оказалось в возрасте от 3 до 6 лет. При этом в сравнении с предыдущей неделей эпидпорог заболеваемости по республике превышен на 28%..
По словам руководителя Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших ОРВИ или гриппом было отмечено в Уфе. За неделю в столице республики эта цифра достигла 8 тысяч человек. Причем в Уфе больше всего заболело взрослых людей, в отличие от других городов и районов республики.
Евгений Степанов также подчеркнул, что среди заболевших гриппом пока не было замечено ни одного человека с противовирусной прививкой. Кстати, по итогам прививочной кампании минувшей осени меньше всего прививок против гриппа и ОРВИ было сделано жителям Уфимского, Иглинского и Абзелиловского районов. Однако пока трудно сказать, как это обстоятельство повлияло там на эпидемиологическую ситуацию.
- При таком развитии событий нельзя исключать вариант закрытия учебных заведений на карантин, если число заболевших детей в классах превысит 20% от общего количество учеников, - пояснил Евгений Степанов.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров согласился, что в случае превышения эпидпорога целесообразно вводить карантин в школах.
В свою очередь, глава минздрава Башкирии Максим Забелин заверил, что все медицинские учреждения республики готовы к работе в условиях роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Уже развернуто 1350 коек в инфекционных отделениях стационаров, создан запас противовирусных препаратов.