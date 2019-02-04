Масштабные учения в Карелии подготовили «Россети» к возможным ЧС

Тесное взаимодействие с властями региона, организация сферы ЖКХ и сотрудниками МЧС позволило приобрести бесценный опыт, обнаружить узкие места и повысить эффективность при подготовке к максимуму нагрузок, свойственных для осенне-зимнего периода. В минувшем году дочерняя компания «Россетей» - «МРСК Северо-Запада» провела большие учения в Карелии, в которых приняли участие более трех тысяч специалистов и шести сотен единиц специализированной техники. В ходе учений отрабатывались навыки по предотвращению последствий технологических нарушений, которые возникают по причине сложных погодных условий.