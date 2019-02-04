Масштабные учения в Карелии подготовили «Россети» к возможным ЧС

Как сообщает karelinform.ru, на мероприятии обсуждались вопросы сотрудничества дочерних структур группы «Россети» с органами государственной и исполнительной власти регионов Северо-Запада по обеспечению бесперебойной работы систем электроснабжения, особенно в осенне-зимний сезон.
Александр Гуцан отметил слаженную и профессиональную работу энергетиков в Карелии в конце 2017 - начале 2018 года. В этот период из-за ледяных дождей имели место технологические нарушения на всех объектах электросетевой инфраструктуры.
Тесное взаимодействие с властями региона, организация сферы ЖКХ и сотрудниками МЧС позволило приобрести бесценный опыт, обнаружить узкие места и повысить эффективность при подготовке к максимуму нагрузок, свойственных для осенне-зимнего периода. В минувшем году дочерняя компания «Россетей» - «МРСК Северо-Запада» провела большие учения в Карелии, в которых приняли участие более трех тысяч специалистов и шести сотен единиц специализированной техники. В ходе учений отрабатывались навыки по предотвращению последствий технологических нарушений, которые возникают по причине сложных погодных условий.
Помимо этого, на встрече говорилось о реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» на территории СЗФО. Так, в качестве примера глава компании «Россети» Павел Ливинский рассказал, что в прошлом году началось строительство первого в регионе «Цифрового РЭС». Благодаря обновлению Олонецкого района электрических сетей до уровня «интеллектуальных сетей» можно будет увеличить их управляемость и наблюдаемость, что существенно повысит качество и надежность электроснабжения потребителей.
Также Павел Ливинский и Александр Гуцан детально обсудили вопросы консолидации электросетевых активов Северо-Запада и долгосрочного тарифного регулирования. Речь шла об эталонах затрат и регуляторных тарифных соглашениях.