Мадуро попросил Гуайдо не причинять вреда Венесуэле

Кроме этого, он попросил Гуайдо хорошо подумать о последствиях предпринимаемых им действий, информирует 4 февраля газета «Известия».
Мадуро подчеркнул, что лучшим вариантом для пользы страны станет обсуждение разногласий за столом переговоров, а не стратегия восстаний. Он также напомнил, что является единственным полномочным президентом государства.
2 февраля в столице Венесуэлы прошли митинги как в пользу Мадуро, так и в пользу Гуайдо. Президент республики заявил о провале переворота и призвал провести парламентские выборы.