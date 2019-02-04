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Мадуро попросил Гуайдо не причинять вреда Венесуэле

4 февраля 2019, 14:16
Фото: pxhere.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо не причинять больше вреда государству.

Кроме этого, он попросил Гуайдо хорошо подумать о последствиях предпринимаемых им действий, информирует 4 февраля газета «Известия».

Мадуро подчеркнул, что лучшим вариантом для пользы страны станет обсуждение разногласий за столом переговоров, а не стратегия восстаний. Он также напомнил, что является единственным полномочным президентом государства.

2 февраля в столице Венесуэлы прошли митинги как в пользу Мадуро, так и в пользу Гуайдо. Президент республики заявил о провале переворота и призвал провести парламентские выборы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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