Эксперты: более 40% молодежи хотят переехать из России

Также опрос показал, что покинуть территории России в меньшей степени стремятся граждане в возрасте от 40 до 54 лет - 85% опрошенных. Не желают уезжать и люди, старше 55 лет - 93% респондентов. Всего, по результатам общей выборке, желание уехать на постоянное место жительства в другую страну высказали 17%. 82% опрошенных заявили, что не хотели бы покидать пределы родины.