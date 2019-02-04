mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты: более 40% молодежи хотят переехать из России

4 февраля 2019, 12:33
Фото: pxhere.com
Специалисты “Левада-центра” провели опрос, в рамках которого было установлено, что почти половина (41%) населения в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ).

Как сообщает RNS, в целом, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в два раза чаще выказывали свое желание уехать жить за пределы России: 41% против 17% соответственно. Кроме того, молодые люди более терпимы к эмигрантам: положительное отношение продемонстрировали 45%, нейтральное - 51%.

Также опрос показал, что покинуть территории России в меньшей степени стремятся граждане в возрасте от 40 до 54 лет - 85% опрошенных. Не желают уезжать и люди, старше 55 лет - 93% респондентов. Всего, по результатам общей выборке, желание уехать на постоянное место жительства в другую страну высказали 17%. 82% опрошенных заявили, что не хотели бы покидать пределы родины.

Самое негативное отношение к российским эмигрантам высказали представители возрастной группы, по сравнению с молодым поколением. согласно проведенному опросу, 23% респондентов в возрасте от 55 лет негативно относятся к тем, кто переехал в другую страну. Еще 55% оценивают свое отношение как “нейтральное”, и только 19% продемонстрировали положительный настрой.

Сотрудники “Левада-центра” проводили опрос в период с 13 по 19 декабря прошлого года. В опросе приняли участие 1600 россиян, в возрасте, старше 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью. Всего в нем участвовали жители 136 населенных пунктов на территориях 52 субъектов страны.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48