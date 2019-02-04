Эксперты: более 40% молодежи хотят переехать из России

Как сообщает RNS, в целом, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в два раза чаще выказывали свое желание уехать жить за пределы России: 41% против 17% соответственно. Кроме того, молодые люди более терпимы к эмигрантам: положительное отношение продемонстрировали 45%, нейтральное - 51%.
Также опрос показал, что покинуть территории России в меньшей степени стремятся граждане в возрасте от 40 до 54 лет - 85% опрошенных. Не желают уезжать и люди, старше 55 лет - 93% респондентов. Всего, по результатам общей выборке, желание уехать на постоянное место жительства в другую страну высказали 17%. 82% опрошенных заявили, что не хотели бы покидать пределы родины.
Самое негативное отношение к российским эмигрантам высказали представители возрастной группы, по сравнению с молодым поколением. согласно проведенному опросу, 23% респондентов в возрасте от 55 лет негативно относятся к тем, кто переехал в другую страну. Еще 55% оценивают свое отношение как “нейтральное”, и только 19% продемонстрировали положительный настрой.
Сотрудники “Левада-центра” проводили опрос в период с 13 по 19 декабря прошлого года. В опросе приняли участие 1600 россиян, в возрасте, старше 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью. Всего в нем участвовали жители 136 населенных пунктов на территориях 52 субъектов страны.