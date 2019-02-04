Депутаты Госсобрания Башкирии открыли свои электронные приёмные

– Граждане смогут направлять обращения и наказы депутатам, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Надеюсь, парламентарии получат конкретные предложения по развитию территорий в своих избирательных округах. Их реализация возможна, например, в рамках проекта «Реальные дела», основная идея которого – совместное решение гражданами, депутатами и органами местного самоуправления актуальных проблем территорий путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов.