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Депутаты Госсобрания Башкирии открыли свои электронные приёмные

4 февраля 2019, 04:53
Фото: gsrb.ru
На сайте Государственного Собрания появились депутатские приемные обращений и наказов избирателей.

Раздел, с помощью которого можно напрямую обратиться к депутату башкирского парламента, называется раздел «Электронная приемная обращений и наказов». Избиратели могут высказать здесь свои пожелания посредством электронной почты.

– Граждане смогут направлять обращения и наказы депутатам, – прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Надеюсь, парламентарии получат конкретные предложения по развитию территорий в своих избирательных округах. Их реализация возможна, например, в рамках проекта «Реальные дела», основная идея которого – совместное решение гражданами, депутатами и органами местного самоуправления актуальных проблем территорий путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов.

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