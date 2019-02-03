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В Уфе Росгвардия спасла девочку, игравшую на краю крыши

3 февраля 2019, 09:06
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ
Бойцов спецподразделения вызвали неравнодушные граждане.

Накануне, 2 февраля, странная история случилась в одном из домов на улице Фронтовых бригад. Точнее, как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии, драматические события развернулись на крыше девятиэтажного жилого дома.

Местные жители, заметившие маленькую девочку, которая бесстрашно гуляла по самому краю крыши, позвонили в полицию. На место событий быстро приехали сотрудники Росгвардии.

- Прапорщик Ильнур Минияров и младший сержант Артем Якупов поднялись на крышу и уговорили девочку осторожно спуститься вниз вместе с ними, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. - Как оказалось, после уроков в школе девочка забралась на крышу соседнего дома, чтобы поиграть с собакой.

Скорее всего, родители девочки, оставившие ее без присмотра в опасной ситуации, будут наказаны.

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#Новости#Росгвардия#Татьяна Майорова,#Происшествия
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