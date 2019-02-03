В Уфе Росгвардия спасла девочку, игравшую на краю крыши

Накануне, 2 февраля, странная история случилась в одном из домов на улице Фронтовых бригад. Точнее, как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии, драматические события развернулись на крыше девятиэтажного жилого дома.
Местные жители, заметившие маленькую девочку, которая бесстрашно гуляла по самому краю крыши, позвонили в полицию. На место событий быстро приехали сотрудники Росгвардии.
- Прапорщик Ильнур Минияров и младший сержант Артем Якупов поднялись на крышу и уговорили девочку осторожно спуститься вниз вместе с ними, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. - Как оказалось, после уроков в школе девочка забралась на крышу соседнего дома, чтобы поиграть с собакой.
Скорее всего, родители девочки, оставившие ее без присмотра в опасной ситуации, будут наказаны.