В Уфе Росгвардия спасла девочку, игравшую на краю крыши

- Прапорщик Ильнур Минияров и младший сержант Артем Якупов поднялись на крышу и уговорили девочку осторожно спуститься вниз вместе с ними, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. - Как оказалось, после уроков в школе девочка забралась на крышу соседнего дома, чтобы поиграть с собакой.