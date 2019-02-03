В Уфе пьяные тунеядцы напали на руководителя Центра социальной помощи

Как сообщил позднее пострадавший мужчина, незваные гости, явившиеся к нему в кабинет с угрозами, были пьяны. Они были вооружены пневматическим пистолетом. Угрозами они заставили чиновника отдать три банковские карты, сотовый телефон и заодно забрали его куртку и ботинки.