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В Уфе пьяные тунеядцы напали на руководителя Центра социальной помощи

3 февраля 2019, 09:37
Фото: pixabay.com
Мужчины, которым пострадавший нашел работу, решили поживиться за его счет.

Серьезное ЧП произошло накануне в Центре социальной помощи в одном из районов Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Трое мужчин, которым 33-летний руководитель Центра социальной помощи помог найти работу, решили поправить свое материальное положение гораздо быстрее и за его счет.

Как сообщил позднее пострадавший мужчина, незваные гости, явившиеся к нему в кабинет с угрозами, были пьяны. Они были вооружены пневматическим пистолетом. Угрозами они заставили чиновника отдать три банковские карты, сотовый телефон и заодно забрали его куртку и ботинки.

После обращения пострадавшего в полицию нападавшие были оперативно задержаны. У них обнаружены украденные вещи и сломанный пневматический пистолет. Один из грабителей оказался лицом без определенного места жительства.

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