В Уфе пьяные тунеядцы напали на руководителя Центра социальной помощи

Серьезное ЧП произошло накануне в Центре социальной помощи в одном из районов Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Трое мужчин, которым 33-летний руководитель Центра социальной помощи помог найти работу, решили поправить свое материальное положение гораздо быстрее и за его счет.
Как сообщил позднее пострадавший мужчина, незваные гости, явившиеся к нему в кабинет с угрозами, были пьяны. Они были вооружены пневматическим пистолетом. Угрозами они заставили чиновника отдать три банковские карты, сотовый телефон и заодно забрали его куртку и ботинки.
После обращения пострадавшего в полицию нападавшие были оперативно задержаны. У них обнаружены украденные вещи и сломанный пневматический пистолет. Один из грабителей оказался лицом без определенного места жительства.