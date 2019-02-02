В Башкирии сибайцев попросили не открывать окна и дышать через мокрые повязки

Сегодня, 2 февраля, в Сибае весь день по городу ездит автомобиль, который оповещает население о превышении ПДК диоксида серы, которое в течение дня выявляется каждые два часа в разных районах города. Сообщение об этом с видеороликом появилось в группе «Сибай, дыши».