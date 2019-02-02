В Башкирии сибайцев попросили не открывать окна и дышать через мокрые повязки

Сегодня, 2 февраля, в Сибае весь день по городу ездит автомобиль, который оповещает население о превышении ПДК диоксида серы, которое в течение дня выявляется каждые два часа в разных районах города. Сообщение об этом с видеороликом появилось в группе «Сибай, дыши».
Тем временем горожане продолжат жаловаться на недомогания.
- У нас как раз на этих днях детей два дня рвало сильно и с высокой температурой лежали, которую тяжело было сбить, - рассказала Евгения Чернышова.
- Мы всей семьей с температурой под 40 переболели, горло отекшее у всех было и у старшего рвота. Диагноз - ОРВИ. А температуру сбить даже не могли, - поделилась информация Татьяна Коваленко.
По данным на 20.00 превышение ПДК было вновь зафиксировано в нескольких районах города.
Напомним, представители администрации города объяснили, что ухудшение ситуации связано с изменением ветра. При северном ветре, который дул несколько дней подряд, превышения ПДК не было, но как только ветер изменил направление на южное, приборы сразу стали фиксировать превышение ПДК.
Тем временем представитель Сибайского филиала УГОКа сообщил накануне на вечернем брифинге, что в карьере началась подача воды.
- По южному борту значительно снизилась температура очага тления. С 56,4 до 37,2 градусов. 8 февраля подключат насосы. Продолжается подача глино-породной массы, заиловочной смеси и щелочной воды с бортов. Работают 19 ед. техники, 44 человек, - оповестил население представитель УГОКа Артур Аглямов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.