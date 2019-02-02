Шеф-редактором телеканала РБК-Уфа стала Екатерина Тимиряева

В ГорОбзоре Екатерина Тимиряева проработала с июля 2017 до конца января 2019 года. В новой должности шеф-редактора и ведущей она работает с 1 февраля. Таким образом, на телеканале будут работать два шеф-редактора. С 2015 года эту должность также занимает Кирилл Кукош.
- Для себя я поняла, что максимум свой личный выдала, поэтому ушла с ГорОбзор. Надеюсь, что у профессиональной команды и нового руководителя будет взаимопонимание и общая цель вывести проект на новый уровень.
Обязанности - качественное информирование аудитории РБК-Уфа о главных событиях, происходящих в регионе. В перспективе дополнительно рассматриваются и другие проекты в рамках медиахолдинга РБК-Уфа, где я, возможно, могу быть задействована в качестве автора.
Считаю, что сегодня федеральный РБК задаёт многие стандарты в отрасли по контенту и его оформлению. Это канал, который рассказывает профессионально и на понятном языке о важных событиях и о том, как интересно, сложно и нужно вести бизнес, - комментирует Екатерина.
Региональная сетка вещания РБК-Уфа имеет свою постоянную аудиторию и продукты, которые ей интересны.
Отметим, что канал вещает с 2015 года.