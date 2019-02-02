mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шеф-редактором телеканала РБК-Уфа стала Екатерина Тимиряева

2 февраля 2019, 10:33
Фото: Instagram
До этого она возглавляла уфимскую редакцию сайта ГорОбзор.

В ГорОбзоре Екатерина Тимиряева проработала с июля 2017 до конца января 2019 года. В новой должности шеф-редактора и ведущей она работает с 1 февраля. Таким образом, на телеканале будут работать два шеф-редактора. С 2015 года эту должность также занимает Кирилл Кукош.

- Для себя я поняла, что максимум свой личный выдала, поэтому ушла с ГорОбзор. Надеюсь, что у профессиональной команды и нового руководителя будет взаимопонимание и общая цель вывести проект на новый уровень.

Обязанности - качественное информирование аудитории РБК-Уфа о главных событиях, происходящих в регионе. В перспективе дополнительно рассматриваются и другие проекты в рамках медиахолдинга РБК-Уфа, где я, возможно, могу быть задействована в качестве автора.

Считаю, что сегодня федеральный РБК задаёт многие стандарты в отрасли по контенту и его оформлению. Это канал, который рассказывает профессионально и на понятном языке о важных событиях и о том, как интересно, сложно и нужно вести бизнес, - комментирует Екатерина.

Региональная сетка вещания РБК-Уфа имеет свою постоянную аудиторию и продукты, которые ей интересны.

Отметим, что канал вещает с 2015 года.

Материалы по теме
В Оренбурге напали на шеф-редактора «Эхо Москвы в Уфе»Шеф-редактор уфимского телеканала о тонкостях тележурналистики в БашкирииРадий Хабиров назначил руководителя Аппарата общественной палаты Башкирии
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48