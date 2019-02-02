Шеф-редактором телеканала РБК-Уфа стала Екатерина Тимиряева

Считаю, что сегодня федеральный РБК задаёт многие стандарты в отрасли по контенту и его оформлению. Это канал, который рассказывает профессионально и на понятном языке о важных событиях и о том, как интересно, сложно и нужно вести бизнес, - комментирует Екатерина.