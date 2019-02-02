Неделя в Башкирии: взятки в МВД, смог в Сибае, пятидневка в школах

На этой неделе мы детально пообщались с известным ученым Марсом Гилязовичем Сафаровым, который довольно наглядно объяснил нам, каким образом, по его мнению, представители компании скрывали правду от горожан о смоге ради собственной выгоды. Также он сравнил происходящее в городе настоящей экологической катастрофой и сравнил ее с событиями в крымском городе Армянск. Подробности можно прочитать здесь.