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Неделя в Башкирии: взятки в МВД, смог в Сибае, пятидневка в школах

2 февраля 2019, 08:29
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Медиакорсеть напоминает о главных событиях уходящей недели.

Уфимцы создали петицию на имя врио главы РБ в защиту памятника архитектуры, первого уфимского кинотеатра «Победа» в Черниковке. На данный момент ее подписали уже 2 263 человека. Горожане опасаются, что после передачи кинотеатра в муниципальную собственность здание могут отдать спортивной школе, которая, по мнению уфимцев, не совсем подходит для бывшего кинотеатра.

Рустем Ахмадинуров на этой неделе окончательно утвержден руководителем исполкома «Единой России».

Тем временем в Сибае на карьере установили крупные вентиляторы. Работать они будут непостоянно, а главная их цель, по мнению представителей УГОКа – это справиться со смогом. Вентиляторы уже стали очередной головной болью сибайцев и даже стали предметом для народных частушек.

Кстати, об УГОКе.

На этой неделе мы детально пообщались с известным ученым Марсом Гилязовичем Сафаровым, который довольно наглядно объяснил нам, каким образом, по его мнению, представители компании скрывали правду от горожан о смоге ради собственной выгоды. Также он сравнил происходящее в городе настоящей экологической катастрофой и сравнил ее с событиями в крымском городе Армянск. Подробности можно прочитать здесь.

Слова Сафарова практически подтверждает гидрогеолог, знакомый с ситуацией, и пожелавший остаться неизвестным. Он назвал возможную причину окисления горных пород и рассказал подробно, почему власти скрывали о произошедшем, какие последствия могут быть для горожан и можно ли было всего этого избежать.

Радостная новость для всех поклонников творчества группы Lumen – 8 февраля книгу стихов и песен группы представит ее солист, Рустем Булатов. Творческая встреча с музыкантом пройдет в одном из книжных магазинов города.

Силовики на этой неделе задержали по подозрению во взятке в 140 тысяч рублей начальника отдела МВД по Ишимбайскому району. Возбуждено уголовное дело. Решения суда он дожидаться будет в СИЗО 2 месяца.

Радий Хабиров предложил на образовательном форуме «Взлетай!» ввести пятидневку в школах. Однако, с небольшой поправкой: в субботу школьники не останутся совсем без занятий, а будут больше заниматься спортом и знакомиться с людьми, внесшими значительный вклад в развитие региона.

На этой неделе стало известно, что благоустройством будущего геопарка Торатау займется Сергей Капков, ранее работавший в Департаменте культуры Москвы. Он прибыл в Башкирию по личному приглашению врио главы.

Инвесторы проекта роддома в Салавате выступили на этой неделе с громким словом. На встрече также присутствовали журналисты и и.о. главы минздрава РБ Максим Забелин. О подробностях встречи мы также рассказали на этой неделе.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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