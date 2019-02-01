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За 4 года жители России стали доверять новостям из телевизора в два раза меньше

1 февраля 2019, 06:14
Фото: pixabay.com
Новостям из телевизора верят все меньше и меньше людей. По сравнению с 2015 годом доверие к телевизионным новостям упало почти в 2 раза и составляет 36%.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 71% россиян узнают о новостях по старинке, через телевизор. С 2010 года их число заметно сократилось, тогда новости по телевизору смотрели 92% жителей страны. Разговоры с родственниками и друзьями как источники новостей также становится непопулярными (17%, вместо 22%). Теряет свои позиции и печатная пресса (спад с 21% до 12%), радио (с 19% до 12%). А вот у новостных сайтов в Интернете дела идут намного лучше. Они являются источником новостей для 44% россиян против 13% в 2010 году, сообщают «Новые Известия».

Интереснее всего рассматривать источники новостей по критерию доверия россиян. Спад доверия к теленовостям составил с 63% до 36% менее чем за 4 года.

К несчастью журналистов, выросла и доля людей, которые вообще никому не доверяют. С апреля 2015 года их число дошло с 16% до 27%.

Между тем, следует отметить, что за этот период доверие к новостным сайтам выросло с 15% до 20%.

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