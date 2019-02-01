Трамп назвал тратой времени переговоры с демократами

Эти слова были сказаны американским лидером в ходе интервью одному из периодических изданий, информирует газета «Известия».
Кроме этого, Трамп выступил с критикой работы спикера палаты представителей Демократической партии Нэнси Пелоси. Недовольство президента связано с тем, что контролирующее число голосов этой партии в нижней палате парламента блокирует многие его инициативы.
Трамп отметил, что намерен решать назревший вопрос самостоятельно через две недели, когда срок временного соглашения с Демократической партией закончится.
Лидер США не исключил объявление в стране чрезвычайного положения для возведения стены. Трамп отметил, что уже подготовил почву для своих дальнейших шагов.