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Трамп назвал тратой времени переговоры с демократами

1 февраля 2019, 12:35
Фото: pxhere.com
По словам президента США Дональда Трампа, переговоры с Демократической партией о финансировании строительства стены на мексиканской границе являются пустой тратой времени.

Эти слова были сказаны американским лидером в ходе интервью одному из периодических изданий, информирует газета «Известия».

Кроме этого, Трамп выступил с критикой работы спикера палаты представителей Демократической партии Нэнси Пелоси. Недовольство президента связано с тем, что контролирующее число голосов этой партии в нижней палате парламента блокирует многие его инициативы.

Трамп отметил, что намерен решать назревший вопрос самостоятельно через две недели, когда срок временного соглашения с Демократической партией закончится.

Лидер США не исключил объявление в стране чрезвычайного положения для возведения стены. Трамп отметил, что уже подготовил почву для своих дальнейших шагов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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