Радий Хабиров запретил врачам вынуждать пациентов покупать бесплатные лекарства

На совещании рассматривались разные вопросы, в том числе обеспечение граждан лекарственными препаратами. Ио министра здравоохранения Максим Забелин рассказал о ситуации в этой сфере.
По его словам, лекарствами население обеспечивают по двум направлениям. Первый способ – это когда ты попадаешь в больницу. Здесь медикаментыми тебя должны обеспечить бесплатно за счет разных источников. В прошлом году на это ушло 7,3 миллиарда рублей.
Второй способ – когда лекарства выписывают в больницах, и ты получаешь его в аптеке по льготным рецептам. Для обеспечения федеральных льготников в прошлом году выделили 840 млн руб, региональных – 1,8 млрд руб.
По словам министра, основными проблемами являются нехватка финансирования, длительные сроки конкурсных процедур и нарушение сроков поставки.
Министр предложил решить эти проблемы за счет централизации закупок путем определения единого фармоператора, также он отметил необходимость увеличения финансирования.
Радий Хабиров в свою очередь отметил, что когда граждане жалуются, то сообщают о нехватке в больницах обычных медикаментов и расходных материалов. Он поручил провести анализ ситуации и жёстко пресекать случаи, когда врачи заставляют пациентов самостоятельно покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно.
Интересный момент, который произошел после проведения совещания. Когда в интернете появился сюжет одного из местных СМИ о нем, там промелькнула информация о том, что Максим Забелин посоветовал "меньше солить хлеб и булочки", видимо, в целях профилактики заболеваний. В Яндекс-новостяз появился сюжет с таким названием. Но если попробовать прочитать эту новость в первоисточнике, то там ничего подобного нет, в материале можно увидеть цитату из официального пресс-релиза.
Как пояснили впоследствии в пресс-службе минздрава, рекомендацию употреблять меньше соли в пище дала врач Николаева, и это действительно полезно для сердечников. Видимо, поэтому информацию в СМИ и убрали, но Яндекс сохранил первоначальный вариант подачи новости о "Здравчасе".