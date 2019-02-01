Радий Хабиров запретил врачам вынуждать пациентов покупать бесплатные лекарства

Интересный момент, который произошел после проведения совещания. Когда в интернете появился сюжет одного из местных СМИ о нем, там промелькнула информация о том, что Максим Забелин посоветовал "меньше солить хлеб и булочки", видимо, в целях профилактики заболеваний. В Яндекс-новостяз появился сюжет с таким названием. Но если попробовать прочитать эту новость в первоисточнике, то там ничего подобного нет, в материале можно увидеть цитату из официального пресс-релиза.