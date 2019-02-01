Полпред Юрий Трутнев поддержал бизнес Бурятии

Как информирует Восток-Телеинформ, в ходе мероприятия гендиректор ООО «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капитального строительства-3») Евгений Филиппов обрисовал Трутневу основные проблемы строительства торгового центра.
Он отметил, что проект, который может обеспечить рабочими местами 300 человек, был практически заморожен ввиду различных проблем административного характера. Теперь, благодаря вмешательству Трутнева, его реализация продолжится.
По итогам совещания ответственным лицам были даны конкретные поручения. Одним из требований Трутнева стало исключение бюрократических препятствий выкупу земельного участка из государственной собственности. Решить данный вопрос чиновникам предстоит за месяц.
Филиппов отметил, что магазин в Улан-Удэ будет построен по формату DIY (Do It Yourself). Стоимость строительства оценена в полтора миллиарда рублей. На данный момент оформление земельного участка почти завершено. Окончены проектно-изыскательные работы. Разрешение на строительство компания должна получить в мае, а уже с июня начнется возведение здания. Магазин планируется открыть в конце 2019 года. Отмечается, что в 85% случаев будут задействоваться местные субподрядчики. Покупка стройматериалов планируется также местного производства. Филиппов отметил, что такое решение является частью политики компании.