Полпред Юрий Трутнев поддержал бизнес Бурятии

Филиппов отметил, что магазин в Улан-Удэ будет построен по формату DIY (Do It Yourself). Стоимость строительства оценена в полтора миллиарда рублей. На данный момент оформление земельного участка почти завершено. Окончены проектно-изыскательные работы. Разрешение на строительство компания должна получить в мае, а уже с июня начнется возведение здания. Магазин планируется открыть в конце 2019 года. Отмечается, что в 85% случаев будут задействоваться местные субподрядчики. Покупка стройматериалов планируется также местного производства. Филиппов отметил, что такое решение является частью политики компании.