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Как привлечь туристов в малые города России

1 февраля 2019, 14:55
Фото: flickr.com
В ТПП России прошла третья всероссийская конференция «Продвижение региональных и товарных брендов».

В России насчитывается около 800 малых городов, это 16% населения страны. На конференции в ТПП России речь шла о продвижении этих малых городов и поселений.

Еще в 2014 году президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание малым городам и предметно заняться вопросами развития их культуры и туристической сферы.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, на примере Абрау-Дюрсо можно видеть, как бренд работает на не только на компанию, но и на регион. В год сюда приезжает 120 тысяч туристов.

Сергей Катырин привел в качестве примера город Мышкин с населением в 6 тысяч человек и ежегодным туристическим потоком в 150 тысяч. Здесь развиваются гостиничный, ресторанный и экскурсионный бизнес, и создаются новые рабочие места.

Так можно поступать и других малых городах, через местные бренды компаний повышая узнаваемость малых городов.

Сайт made in russia может стать той информационная площадкой, которая должна продвигать все то, что сделано в России, отметили на конференции.

#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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