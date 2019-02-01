Губернатор Иркутской области подозревается в нецелевых тратах из бюджета

В 2018 году состоялась поездка Левченко в Австрию в сопровождении губернаторского оркестра и сотрудников охраны. Установлено, что за время гастролей музыканты заработали свыше двух миллионов рублей, однако в бюджет поступили только 138 тысяч. По данному факту представители региональной счетной палаты обратились в следственный комитет.
Подобная ситуация повторилась в январе 2019 года. На этот раз Левченко ездил в Австрию как частное лицо, однако общался с инвесторами после выступления оркестра как глава региона. Установлено, что за два дня губернатором было проведено девять встреч на 80 человек. Каждая встреча стоила бюджету области свыше 200 тысяч рублей.
По словам министра экономразвития Иркутской области Евгения Орачевского, в результате поездки во Францию главе региона удалось договориться о линии производства медицинских изделий. На эту поездку было потрачено из бюджета шесть миллионов рублей. Других выгод от путешествий губернатора за границу найдено не было.
В декабре 2018 года Левченко оказался фигурантом уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя. На видеозаписи происшествия видно, что губернатор стреляет в спящее животное.