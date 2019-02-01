Губернатор Иркутской области подозревается в нецелевых тратах из бюджета

Подобная ситуация повторилась в январе 2019 года. На этот раз Левченко ездил в Австрию как частное лицо, однако общался с инвесторами после выступления оркестра как глава региона. Установлено, что за два дня губернатором было проведено девять встреч на 80 человек. Каждая встреча стоила бюджету области свыше 200 тысяч рублей.