Гуайдо: смена власти в Венесуэле выгодна для России и Китая

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны в середине прошлой неделе. Произошло это на фоне массовых протестов населения. США, Канада, Бразилия, Аргентина и ряд других цивилизованных стран на официальном уровне признали Гуайдо лидером Венесуэлы. Вскоре к ним намерены присоединиться Испании, Франции и Германии. Произойдет это в случае, если Николас Мадуро не объявит до конца текущей неделе о проведении в стране досрочных президентских выборов.