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Гуайдо: смена власти в Венесуэле выгодна для России и Китая

1 февраля 2019, 11:14
Фото: pxhere.com
Объявивший себя временным президентом спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо считает, что падение режима Николаса Мадуро не должно вызывать негатив со стороны России и Китая.

Гуайдо сообщил, что Мадуро не обеспечивает защиту инвестиций, поступающих в Каракас из Москвы и Пекина. Об этом пишет RNS.

По словам временного президента Венесуэлы, сменяемость власти необходима для стабильности и процветания любой страны. Николас Мадуро не защищал интересы иностранных инвесторов, вкладывающих в страну свои средства. Мадуро не является хорошим партнером для таких государств, как Китай и Россия.

Во вторник замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак выразил опасения, что у Каракаса могут возникнуть проблемы с выплатами по долгу. Венесуэла «обслуживает» свою задолженность два раза в год. В конце марта Россия должна получить от нее очередной платеж.

Основная сумма долга Каракаса перед Москвой составляет более трех миллиардов долларов. Власти РФ надеются, что Венесуэла сможет произвести платеж в срок и без задержек. Пока никаких изменений в соответствующем соглашении между государствами не вносилось.

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны в середине прошлой неделе. Произошло это на фоне массовых протестов населения. США, Канада, Бразилия, Аргентина и ряд других цивилизованных стран на официальном уровне признали Гуайдо лидером Венесуэлы. Вскоре к ним намерены присоединиться Испании, Франции и Германии. Произойдет это в случае, если Николас Мадуро не объявит до конца текущей неделе о проведении в стране досрочных президентских выборов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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