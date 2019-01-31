Специалисты Роскачества назвали критерии выбора кефира

Специалисты отметили, что натуральный кефир должен содержать только пастеризованное молоко и закваску из живых бактерий, информирует газета «Известия».
Средний срок годности кисломолочного продукта составляет 10-14 дней. Однако, имеет значение и упаковка товара. Так, разлитый в стеклянные бутылки кефир может храниться только 36 часов. Если же срок хранения продукта составляет около месяца, то, скорее всего, в его составе присутствуют эмульгаторы и растительные жиры. Это является фальсификацией кефира.
Следует также обращать внимание и на место изготовления продукта: лучше всего, если оно находится близко к точке продажи.
Цвет кефира должен быть белым, но возможен и желтоватый оттенок. Запах кисломолочного продукта не должен быть резким. Во вкусе недопустимо присутствие горечи или сладости.
Оптимальный показатель жирности кефира - от 2,5 до 3,2 процентов. Обезжиренный продукт не должен содержать жиров и витаминов.
Хранить кефир необходимо на верхней полке холодильника с соблюдением температурного режима от 2 до 6 градусов Цельсия. Кроме этого, напиток следует беречь от попадания солнечного света.