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Специалисты Роскачества назвали критерии выбора кефира

31 января 2019, 11:12
Фото: pxhere.com
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественного кефира. В первую очередь покупателям следует обращать внимание на состав продукта.

Специалисты отметили, что натуральный кефир должен содержать только пастеризованное молоко и закваску из живых бактерий, информирует газета «Известия».

Средний срок годности кисломолочного продукта составляет 10-14 дней. Однако, имеет значение и упаковка товара. Так, разлитый в стеклянные бутылки кефир может храниться только 36 часов. Если же срок хранения продукта составляет около месяца, то, скорее всего, в его составе присутствуют эмульгаторы и растительные жиры. Это является фальсификацией кефира.

Следует также обращать внимание и на место изготовления продукта: лучше всего, если оно находится близко к точке продажи.

Цвет кефира должен быть белым, но возможен и желтоватый оттенок. Запах кисломолочного продукта не должен быть резким. Во вкусе недопустимо присутствие горечи или сладости.

Оптимальный показатель жирности кефира - от 2,5 до 3,2 процентов. Обезжиренный продукт не должен содержать жиров и витаминов.

Хранить кефир необходимо на верхней полке холодильника с соблюдением температурного режима от 2 до 6 градусов Цельсия. Кроме этого, напиток следует беречь от попадания солнечного света.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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