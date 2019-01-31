Специалисты Роскачества назвали критерии выбора кефира

Средний срок годности кисломолочного продукта составляет 10-14 дней. Однако, имеет значение и упаковка товара. Так, разлитый в стеклянные бутылки кефир может храниться только 36 часов. Если же срок хранения продукта составляет около месяца, то, скорее всего, в его составе присутствуют эмульгаторы и растительные жиры. Это является фальсификацией кефира.