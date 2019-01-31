Россиянам стала доступна информация об их личном кредитном рейтинге

Узнать бесплатно свой кредитный рейтинг граждане РФ смогут не более двух раз в год. Если им понадобится получить информацию о своей кредитной истории более пары раз в год, то за каждый новый доступ к данным им придется платить. Бюро кредитных историй не вправе требовать с человека объяснить причины, по которым тому понадобилось посмотреть свой кредитный рейтинг. За деньги получать информацию можно сколь угодно раз. Попросить можно и индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, если таковой имеется. Распечатанный на бумаге отчет по персональной кредитной истории клиент может требовать не более одного раза в год.