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Россиянам стала доступна информация об их личном кредитном рейтинге

31 января 2019, 10:54
Фото: pxhere.com
С 31 января 2019 года граждане Российской Федерации смогут узнавать свою персональную кредитную историю.

Сегодня вступили в силу изменения внесенные в федеральный закон «О кредитных рейтингах». Об этом пишет RNS.

Поправки предусматривают, что желающие взять заем россияне смогут узнать свою кредитную историю в любом бюро кредитных историй, из тех в которых хранятся данные о нем.

Узнать бесплатно свой кредитный рейтинг граждане РФ смогут не более двух раз в год. Если им понадобится получить информацию о своей кредитной истории более пары раз в год, то за каждый новый доступ к данным им придется платить. Бюро кредитных историй не вправе требовать с человека объяснить причины, по которым тому понадобилось посмотреть свой кредитный рейтинг. За деньги получать информацию можно сколь угодно раз. Попросить можно и индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, если таковой имеется. Распечатанный на бумаге отчет по персональной кредитной истории клиент может требовать не более одного раза в год.

По словам и.о гендиректора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николая Мясникова, личный кредитный рейтинг это своего рода некий балл, рассчитывающийся в автоматическом режиме. В его основе лежат различные параметры из кредитной истории человека. Речь идет о наличие просрочек по платежам, уровне долговой нагрузки, количестве запросов на проверку кредитной истории, а также «возраста» данной истории.

Чем выше у человека балл кредитной истории, тем ниже он стоит в рейтинге риска. При этом высокий балл не гарантирует 100-процентную выдачу кредита. Решение о предоставлении денег принимает сам кредитор, подытожил Мясников.

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