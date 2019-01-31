Россиянам стала доступна информация об их личном кредитном рейтинге

Сегодня вступили в силу изменения внесенные в федеральный закон «О кредитных рейтингах». Об этом пишет RNS.
Поправки предусматривают, что желающие взять заем россияне смогут узнать свою кредитную историю в любом бюро кредитных историй, из тех в которых хранятся данные о нем.
Узнать бесплатно свой кредитный рейтинг граждане РФ смогут не более двух раз в год. Если им понадобится получить информацию о своей кредитной истории более пары раз в год, то за каждый новый доступ к данным им придется платить. Бюро кредитных историй не вправе требовать с человека объяснить причины, по которым тому понадобилось посмотреть свой кредитный рейтинг. За деньги получать информацию можно сколь угодно раз. Попросить можно и индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории, если таковой имеется. Распечатанный на бумаге отчет по персональной кредитной истории клиент может требовать не более одного раза в год.
По словам и.о гендиректора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николая Мясникова, личный кредитный рейтинг это своего рода некий балл, рассчитывающийся в автоматическом режиме. В его основе лежат различные параметры из кредитной истории человека. Речь идет о наличие просрочек по платежам, уровне долговой нагрузки, количестве запросов на проверку кредитной истории, а также «возраста» данной истории.
Чем выше у человека балл кредитной истории, тем ниже он стоит в рейтинге риска. При этом высокий балл не гарантирует 100-процентную выдачу кредита. Решение о предоставлении денег принимает сам кредитор, подытожил Мясников.