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«Россия» стала лучшим трансферным перевозчиком Пулково в 2018 году

31 января 2019, 13:25
Авиакомпания «Россия» признана лидером по количеству трансферных пассажиров в аэропорту Пулково по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика.

В аэропорту Пулково назвали лучшие авиакомпании, работающие в воздушной гавани Санкт-Петербурга по итогам 2018 года. Корпоративную премию в номинации «За наибольший вклад в развитие трансферных перевозок» получила авиакомпания «Россия».

Организатор премии – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» – отметили самое большое совокупное количество трансферных пассажиров, обслуженных компанией за год. В 2018 году самолетами «России» с пересадкой в Петербурге было перевезено больше полумиллиона человек.

Львиная доля трансферных пассажиров летела из городов России в европейские столицы и крупные города. Так, популярными маршрутами в прошлом году были рейсы из Ростова-на-Дону в Берлин и Милан, из Краснодара в Берлин и Мюнхен.

Пассажиров привлекают хорошие ценовые предложения на билеты в Европу, а также удобное время стыковок. Например, из Уфы в Берлин билеты на утренний самолет 3 февраля стоят от 10502 рублей в Экономе-классе. При этом из Уфы в Санкт-Петербург самолет вылетает в 06.05 утра по местному времени, а в столицу Германии прибывает уже в 10.05 также по местному времени. Из Уфы в Милан в этот же день можно вылететь за 12552 рубля.

Всего за год «Россия» обслужила в Пулково более 5,5 миллиона пассажиров, то есть 30% от всего пассажиропотока аэропорта. Это не удивительно, поскольку Санкт-Петербург является базовым для «России» аэропортом, а «Россия» в свою очередь – ключевым перевозчиком Пулково.

Авиакомпания входит в Группу «Аэрофлот» и является третьим по величине пассажирооборота авиаперевозчиком в РФ.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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