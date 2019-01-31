«Россия» стала лучшим трансферным перевозчиком Пулково в 2018 году

Пассажиров привлекают хорошие ценовые предложения на билеты в Европу, а также удобное время стыковок. Например, из Уфы в Берлин билеты на утренний самолет 3 февраля стоят от 10502 рублей в Экономе-классе. При этом из Уфы в Санкт-Петербург самолет вылетает в 06.05 утра по местному времени, а в столицу Германии прибывает уже в 10.05 также по местному времени. Из Уфы в Милан в этот же день можно вылететь за 12552 рубля.