Пропавшая в день кражи картины из Третьяковской галереи шуба не найдена

Заявление о краже шубы поступило от посетительницы музея. Она сдала её в гардероб, однако обратно получить не смогла - предмета одежды не оказалось на месте. Владелица шубы оценила причиненный ущерб в 250 тысяч рублей. По заявлению ведется работа.