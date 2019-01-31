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Пропавшая в день кражи картины из Третьяковской галереи шуба не найдена

31 января 2019, 11:07
Фото: pxhere.com
В день кражи из Третьяковской галереи полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» пропала женская шуба, которая так и не была найдена.

Пока отсутствует информация, связаны как-то пропажи или нет, информирует газета «Известия».

Заявление о краже шубы поступило от посетительницы музея. Она сдала её в гардероб, однако обратно получить не смогла - предмета одежды не оказалось на месте. Владелица шубы оценила причиненный ущерб в 250 тысяч рублей. По заявлению ведется работа.

Как отмечает генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, кража шубы могла быть отвлекающим маневром перед похищением картины.

Тем временем полотно уже найдено на одной из строек в Москве. Похититель, 31-летний Денис Чуприков, был задержан по горячим следам.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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