Названа дата встречи лидеров США и КНДР

Он отметил, что власти двух стран достигли соглашения по данному вопросу, информирует газета «Известия».
Помпео добавил, что делегация из Соединенных Штатов уже направилась в место проведения переговоров. Однако он не уточнил, где именно будет проходить встреча Трампа и Ким Чен Ына.
Госсекретарь США также сказал, что грядущий саммит должен стать большим шагом к светлому будущему граждан Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.
Первая в истории двух государств встреча их лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По её итогам КНДР выразила готовность пойти на денуклеаризацию полуострова при условии гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.