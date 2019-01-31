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Названа дата встречи лидеров США и КНДР

31 января 2019, 11:09
Фото: pxhere.com
По словам госсекретаря США Майка Помпео, встреча лидера государства Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном состоится в конце февраля.

Он отметил, что власти двух стран достигли соглашения по данному вопросу, информирует газета «Известия».

Помпео добавил, что делегация из Соединенных Штатов уже направилась в место проведения переговоров. Однако он не уточнил, где именно будет проходить встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Госсекретарь США также сказал, что грядущий саммит должен стать большим шагом к светлому будущему граждан Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова.

Первая в истории двух государств встреча их лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По её итогам КНДР выразила готовность пойти на денуклеаризацию полуострова при условии гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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